Başarılı olmanın yolları

Başarılı olmanızı engelleyen korkularınızla başa çıkabilmek için onları somutlaştırmayı deneyin. Oltayla bir iskelenin ucunda balık tuttuğunuzu hayal edin. Tutacağınız balıkların hayatınızı sürdürebilmeniz için gerekli olduğunu düşünün. Birkaç tane yakalayıp ayağınızın dibindeki kovaya bırakıyorsunuz. Derken iki tane kedi gelip, yanınıza yaklaşıyor ve kovmanıza rağmen gitmiyorlar. Tıp dilinde ailurofobi olarak nitelendirilen kedi fobiniz var. Bu fobi, belki çocukluğunuzda bir kedinin saldırısına uğradığız için, belki de sonradan gelişmiş olabilir. Ancak ne zaman kedi görseniz, kalp atışlarınız hızlanıyor ve kendinizi tehlikede hissediyorsunuz. Korkunuzla baş edemiyorsunuz ve kedilerin yanınızdan uzaklaşması adına, kovadan birer balık alarak iskele üzerinde fırlatabileceğiniz en son noktaya kadar fırlatıyorsunuz. Balıkları fırlatmanızla beraber, kediler yanınızdan uzaklaşıyor ama balıkları yedikten sonra tekrar geliyorlar. Üzerinize bir de kovaya attığınız balıkları kedilerden koruyabilme stresi ekleniyor. Hissettiğiniz baskı ve gerilimden dolayı balık tutamaz oluyorsunuz. Karnınızı doyurup yaşamınızı devam ettirmek için gerekli olan bir şeyde bile yanlış strateji geliştirmeniz ve ailurofobi sebebiyle başarısız oluyorsunuz.

- Yaşamınızı düşündüğünüzde, kedi korkusunun yerini hangi korku alıyor?

- Belirlediğiniz yanlış stratejiler nelerdir?

- Üzerinizde baskı oluşturan konular nelerdir?

- Başarınıza ket vuran şey nedir?

Bu soruların cevapları hakkında detaylıca düşünüp, hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen, sizi başarılı olmaktan alıkoyan duygulardan kurtulmanız için bir yol haritası belirlemeniz ve kendi hakkınızdaki düşüncelerinizi yeniden yapılandırmanız gerekir.

Yalnızca faaliyete geçen insanlar ne olmak isterlerse o olurlar. Harekete geçmenin önemini bilirler. İstediğiniz şeylere ulaşmak için sorumluluk almanız gerektiğinin ve yeterince çalıştığınız takdirde başarabileceğinizin bilincine varın. Bunun için, ataleti yenip, harekete geçin. Yaratıcılık düzeyinizi arttırmak amacıyla zihinsel etkinliklerinizi arttırın. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere planlarınız hazır olsun. Hedeflerinizi belirleyip, yazılı hale getirerek somutlaştırın ve bunları ataletten kurtulmak için kullanın.

Sözlerinizin altını dolduracak bilgiye sahip olun. “Bilgi olmadan fikir olmaz” görüşünü, hayat felsefelerinizden biri haline getirin. Uzmanlık alanınızda derin, diğer birçok konuda ise genel bilgi sahibi olun. Genel kültürünüzü arttırmak için her gün bir araştırma konusu seçin ki yerinizde saymayın.

Zihninizi berraklaştıracak şeyler için zaman harcayın. Hobi edinerek, motivasyon kaynaklarınızı çoğaltın. Fiziksel sağlığınıza özen gösterin. Haftanın en az üç günü spor yaparak kendinizi daha zinde hissedin. İlla spor salonuna veya dans kurslarına gitmeniz gerekmiyor. Evde step yaparak, videolar eşliğinde egzersiz hareketleri uygulayarak veya müzik açıp yarım saat dans ederek de bunu başarabilirsiniz. Yeter ki bahanelere sığınmak yerine, hedeflerinize yoğunlaşın.

Yeteneklerinizin farkında olun. İyi bulduğunuz özellikleriniz ve elde etmiş olduğunuz başarıları bir kâğıda yazın. Zaman zaman bunları okuyarak, kendinizle gurur duyun.

Herkes tarafından kabul görmek, onaylanmak, daima olumlu geri bildirimler almak isterseniz başarısız olursunuz. Kararsızlık yaşadığınızda veya vermiş olduğunuz bir karar doğrultusunda kendinizi yeterince mutlu hissetmiyorsanız “Başkalarının sözleriyle mi hareket ediyorum?” diyerek, bir an durup düşünmenizde fayda var.

Beyninizin karar mekanizmasını kimseye teslim etmeyin. Yaptığınız şeyler ilk önce sizi etkiler. Geri bildirim ve eleştirilere açık olun fakat hayallerinizden, doğru olduğuna inandığınız şeylerden vazgeçmemek için şunu düşünün: İnsanların sizinle ilgili beklentileri, sözleri, sizin için ideal şeyler olmayabilir. Çünkü insanlar kendi bakış açıları ve idealleri doğrultusunda hareket ederler.

Bir kişinin karşıt fikirde olmasını, sanki tüm insanların size karşı durması gibi değerlendirmeyin. Size katılmamalarını bir felaketmiş gibi algılayarak, hedeflerinizden sapmayın. Başkalarının ne düşündüğünü kendi düşüncelerinizin önüne koyarsanız özünüzden uzaklaşmış olursunuz ve aslında yapmak istemediğiniz şeyleri yapıp, olmak istemediğiniz bir insana dönüşürsünüz.