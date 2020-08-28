Skandal ifadelerle dolu... ‘Gül ve Düşün’ kitabı kaldırılsın!

Çocuk kitabı yazdığını söyleyen Musa Dinç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugüne kadar namusu ve şerefiyle yaşadığından, kitapta geçen tecavüz kelimeleri (aslında tecavüz konusunu normalleştiren, çarpıtan pek çok kelime) yüzünden linç edildiğinden bahsediyor. Kendi cinsel yönelimlerini yücelterek, şık bir kılıfa sokup aktarmaya çalışarak aykırı düşüncelerini normalleştiren Dinç’in bir masal için milletin fırtınalar estirdiğini söylüyor. Durumun kendisini kıskananların komplosu olduğunu belirtmesi de düşünce yapısındaki bozulmalara işaret!

Bu masum dünyaya kimse el uzatamaz!

Çocuk kitabı yazmak için çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisi alanında bilgi sahibi olmak şarttır. Canı isteyen, kendi ahlaki değerlerini, düşüncelerini kelimelere döküp çocukların dünyasını sarsamaz, bu masum dünyaya el uzatamaz. Basın yayın yoluyla cinsel içerikli ve ahlaki etiğe aykırı içeriklerin özellikle de çocukların ulaşabileceği şekle getirilmesi kabul edilemez. Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde ilgili bakanlıklara gönderilen uyarıların ve savcılığa yapılan suç duyurusunun yerinde olduğunu düşünüp destekliyorum.

Anne babalar aldıkları çocuk kitaplarını önce kendileri okumalı

Çocuk kitapları, dolaylı yoldan da olsa, çocuklara anlatılmak ve öğretilmek istenen şeyleri ifade etmenin en etkili yollarından biridir. Çocuk gerçek hayatta henüz deneyimlemediği pek çok şeyi hikayeler yoluyla şekillendirmeye başlar. Hayal kurmak yaratıcı düşüncenin artmasına destek olur. Kitaplar kavram gelişimi, zihinsel gelişim ve dil gelişimi alanlarında büyümeye olanak tanır. İyi seçilmiş, çocuğun gelişim seviyesine uygun bir çocuk kitabı çocuğun zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimini pekiştirir. Anne babaların çocukları için seçecekleri kitapları önce kendilerinin okuyup onaylamalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece kapağı ya da içindeki resimler göze hoş göründüğü için kitap satın almak amacından uzaklaşmış bir davranış olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı veya pedagojik onaylı, güvenilir yayın evlerinden satın alınacak kitapların çocuklarımıza sağlayacağı katkının çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum. ‘Gül ve Düşün’ isimli sözde çocuk kitabında karşılaştığımız acı durum, bizleri gerekli denetimler ve tedbirler konusunda yetersiz kaldığımız gerçeğiyle yüzleştiriyor. Çocuklarımızı korumak, hepimizin görevi.

#gülvedüşünkitabıkaldırılsın