Çocuklara ne kadar bayram harçlığı verilmeli?

Tüketimin bu denli hızlı olmadığı, bayramdan bayrama alınan, arife gecesi yatağın başucuna konuk edilen, giyilmek için sabırsızlanılan pırıl pırıl giysiler… Bayram sabahı büyük özenle yapılan hazırlıklar sonrası gidilip eli öpülen aile büyükleri… Ardı arkası gelmeyen ikramlar ve tabi ki küçüklerin olmazsa olmazı bayram harçlıkları…

Değişen dünya ile beraber, gelenek ve göreneklerimiz arasında önemli yer tutan bayram ziyaretleri de ne yazık ki hak ettiği değeri göremiyor. Her an görüntülü konuşma ya da sosyal medya aracılığıyla ulaşılabilir olmak, bayramların tatil şeklinde algılanmaya başlanması bayram kültürünün yıpratıcıları arasında. Aslında bayramlar önemli insani değerleri aşılayan, paylaşma ve birliktelik maneviyatını destekleyen çok özel günler... Uzun zamandır görüşülemeyen aile büyükleri ve akrabalarla bir araya gelebilmek için değerli bir fırsat! Hepimizin aşina olduğu “bayram havası” ya da “bayramda küslük olmaz” deyişleri mutlu, samimi, kırgınlıkların unutulduğu ortamı ifade eder.

Bayram harçlığının da sınırı olmalı

Bayram ziyaretlerinin çocuklar için ise ayrı bir heyecanı var: Bayram harçlıkları. Harçlık, bayram kültürüyle bütünleşmiş bir özellik. Harçlık vermekteki amaç, çocuğun para kavramını anlamasına, kendi parasını ihtiyaçlarına göre yönetebilmesine yardımcı olmaktır. Verilecek harçlığın miktarı çocuğun yaşına göre değişebilir. 0-3 yaş arası çocuk parayı daha çok kağıt parçası ya da oyuncak gibi algılayabileceğinden harçlık verilmesi çok uygun değildir. Okul öncesi dönemdeki çocuklara sembolik miktarlarda harçlık verilebilir. Bu yaştaki çocuklar henüz matematik becerisine tam olarak sahip olmadığından neyi nasıl satın alacaklarını bilemeyebilirler. Yaş ilerledikçe harçlık miktarı arttırılabilir. Çocuk ihtiyaç ve isteklerine göre parayı biriktirme, isteklerini erteleyebilme becerisi gibi alanlarda kendini geliştirecektir. Yine de bayram diye çok yüksek miktarlarda harçlık vermek önerilen bir durum değildir.

Çocuğa sorumluluk ve tutumlu olma davranışı kazandırıyor

Yaşı kaç olursa olsun çocuğa verilen harçlık kesinlikle evin ihtiyaçları için harcanmamalıdır. Ayrı bir kumbara veya cüzdanın içinde tutulup çocuğa ait olduğu belli edilmelidir. Sorumluluk, tutumlu olmak, biriktirebilme ve hazzı erteleyebilme becerisi bayram harçlığı aracılığıyla çocuklara erken yaşlardan itibaren kazandırılabilecek alışkanlıklardandır. Verilen harçlık sadece çocuğa aittir. Harcama ve biriktirme konusunda çeşitli yönlendirmeler yapılabilir ancak para konusunda sorumluluk verme ve davranışın sonucunu deneyimleme özgürlüğünü tanıma çocuğun gelişimine katkı sağlayacaktır.

Çocuklar pek çok davranışı anne ve babalarının tutumlarını izleyerek öğrenirler. Bayramlar gelenek ve göreneklerimizin çok değerli ve insani parçalarıdır. Bu yüzden bayram ziyareti ve bayram tatili arasındaki önemli ayırımı fark edip çocuklarımıza örnek olmalıyız. Bu ziyaretlerin en tatlı kısımlarından olan bayram harçlıkları da sadece para almak olarak değil, kültürümüzün bir parçası olarak değerlendirilmelidir.