Ceyda Düvenci’nin ‘regl’ paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Ergenlik, çocukluk ile yetişkinlik dönemi arasında, fiziksel değişimlerle beraber psikolojik ve sosyal değişimlerin de yoğun yaşandığı bir dönemdir. Regl döngüsünün başlaması, kızlarda ergenliğe geçişin fizyolojik göstergelerinden biridir. Yaşanan bu ilk deneyim hem genç kız hem de ailesi için karmaşık duygular barındırmaktadır. Henüz anlamlandıramadığı bu değişim karşısında heyecan, mutluluk, korku gibi duygular arasında gelip giden genç kız için özellikle hemcinsi olan annenin tutumu büyük önem taşır.

Kadın erkek eşitliğinin sıkça sorgulandığı günümüzde ataerkil toplum düzeni kadın bedeninin ve fizyolojisinin mahremiyeti üzerinde yoğunlaşmakta. Sünnet, bir düğün havasında kutlanılıp ilan edilirken kız çocuklarına kendilerini geri planda tutmalarına yönelik tavsiyeler veriliyor. Adet döngüsünün başlaması çoğu zaman utanılacak bir durum gibi algılanmakta ve genç kızların değişen bedenlerini kabulü konusunda çeşitli direnç unsurları oluşmaktadır. Bir genç kızın kendini kabul edebilmesi, bedeninin farkında olabilmesi, haklarının bilincine varabilmesi en küçük çapta ailede başlar. Ailenin büyüme ve bireyleşme karşısındaki tutumları çocuğun ergenlik sürecinin rahatlatılması açısından da değerlidir.

Eleştirileri beraberinde getirdi

Ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları takip ediyoruz. Sosyal medya platformlarında hayatlar insanların gözleri önünde yaşanıyor. Ceyda Düvenci’nin 10 yaşındaki kızının genç kız olduğunu belirten paylaşımı farklı eleştirileri beraberinde getirdi. Kendisinin kişisel gelişim ve pedagojik alandaki ilgisini ve özverisini fark ederek bu sosyal medya paylaşımının üzerinde düşünülüp yapıldığı kanaatindeyim. Eleştirilere yanıt niteliğinde yazdığı paylaşımda da bu düşüncemi sağlama cümleleriyle karşılaşıyorum. Kadın kimliğinin ve fizyolojisinin doğal süreçlerinin, bir annenin çocuğunu büyütürken geçirdiği değerli dönüm noktalarının üzerine yaptığı vurgular benim için de çok anlamlı.

Öte yandan, sosyal medyada çocukların fotoğraflarının paylaşımlarıyla ilgili gündeme gelen tartışmalar var. Çocuğun onayı ya da izni olmaksızın, ileride rahatsızlık duyabileceği bir fotoğrafın paylaşımı destekleyeceğim bir tutum değil, ki Ceyda Düvenci verdiği yanıtta kızından izin aldığını belirtmiş. Çoğu zaman, mahremiyet kavramı altında üzerini örtmeye çalıştığımız adet döngüsünün utanılacak değil, onurlandırılacak bir durum olduğunu vurgulamış. Bu anlamda düşüncesine saygı duyuyorum.