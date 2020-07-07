Anne babalar bu oyuna dikkat! Mavi Balina ve Momo’dan sonra yeni tehlike: Mavi Bebek

Bu oyunlar, çocukların gerçekdışı korku dünyasını beslediği kadar aileleri de oldukça tedirgin ediyor. Mavi bebek oyunu banyoda geçiyor. Banyonun karanlık olduğundan emin olduktan sonra ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi hayal edip kollarınızı sallamaya başlıyorsunuz. Manipülasyon etkisiyle yaklaşık 15 kez “baby blue, blue baby” dediğinizde hayalinizdeki bebeği hissetmeye başlıyorsunuz. Bu bebek bir süre sonra tırnaklarını kolunuza batırıyor. Bebeği atıp kaçmazsanız annesi “Bebeğimi bana ver” diye sesleniyor. Orada durup bebeği sallamaya devam ederseniz delireceğiniz ve hatta öleceğiniz beyninize işleniyor. Bu oyunda da çocuğun bilgilerine erişilip siber zorbalık yapılabiliyor. Anlık kamera görüntüleri paylaşılabiliyor. Ses efektleriyle çocuğun korkması sağlanıyor. Korkutulan ve manipüle edilen çocuğa da istenilenler yaptırılabiliyor.

Mavi Bebek (Blue Baby) oyunu neden tehlikeli? Çocukları nasıl etkiliyor?

Mavi Bebek oyunuyla karşılaşma riski önceki oyunlardan daha yüksek çünkü kapalı devre ağlar yerine Facebook ve Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla hedef kitleye ulaşılabiliyor.

-Çocuğu kendi bilgisi dışında, istemediği halde etki altında bırakma ve farklı davranışlara yönlendirme anlamına gelen psikolojik manipülasyon yöntemlerine maruz bırakan Mavi Bebek oyunu hem psikolojik hem fiziksel ciddi problemlere yol açabilir.

-Kendi zekasını, mantığını kullanamayıp duygularını kontrol edemeyen çocuk yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ettiğinde beklenmeyen tepkiler verebilir.

-Bazı durumlarda çocuğun oyunla ilgili düşünce ve korkularını paylaşmaktan tedirginlik duyduğu gözlenebilir.

-Uyku ve yeme düzeninde değişiklik ve bozulmalar, ani ve aşırı tepkiler, öfke patlamaları ve içine kapanma davranışları gözlenebilir. Bilişsel düzeyde soyut kavram gelişimini henüz tamamlamamış olan küçük çocuklarda bilinmeyenle ilgili korku ve kaygılar önemli gelişimsel problemlere zemin hazırlayabilir.

Anne babalar dikkat!

Ailelerin internet ortamı, sosyal medya hesapları, Youtube kanalları ile ilgili dikkatli olması ve gerekli önlemleri almaları günümüzün dijital koşullarında bir zorunluluk. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bazı Youtube kanalları hakkında yaptığı suç duyurusu ve aldığı tedbirlerin ebeveynler tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Ne kadar denetlenmeye çalışılsa da karşılaştığımız bu olumsuz içeriklerin anne babanın süzgecinden geçip ayıklanması büyük önem taşıyor. Bu denetim ve kontrol mekanizmasının yanında aile içi iletişimin şeffaflığı ve netliği, çocukla geçirilen kaliteli zaman, duygu ve düşüncelerin onaylanıp desteklenmesi ve gerektiğinde uygun bir dille tartışılabilmesi her olumsuz dış koşulda önemli bir destekleyicidir. Çocuğun her ihtiyacı olduğunda arkasında olacağını hissettiği ebeveyn, hangi manipülasyona maruz kalırsa kalsın çocuğun başvuracağı kaynaktır.