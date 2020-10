11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Kapsayıcı ve kaliteli eğitim hakkı, kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi, kız çocuklarının bilim, sanat ve spor yoluyla güçlenmesi, toplumun değişimi ve dayanıklılığında kız çocuklarının rolü, istihdam ve farklı yaşam alanlarındaki görünmez zorluklar Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

Günümüzde birçok kız çocuğu eğitim öğretim göremiyor. Genç kadınlar işe girme ve eğitime erişim konusunda erkeklere kıyasla üç kat fazla dezavantaj yaşıyorlar. 20 yaş altındaki her 10 genç kızdan biri cinsel şiddete maruz kalıyor. Bütün bu veriler, kadınların net ve sistematik bir şekilde geri bırakıldığını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını gösteriyor. İklim değişiklikleri ve yaşadığımız pandemi nedeniyle sağlıktan ekonomiye, güvenlikten sosyal korumaya kadar her alanda, cinsiyetlerinden kaynaklanan nedenlerle kadınlar ve kız çocukları daha şiddetli olumsuz etkiler altında bulunuyor. Her yıl düzenlenen konferansların bu seneki temasını “pandemi ve iklim değişikliklerinin kız çocukları ve kadınlar üzerindeki etkileri” oluşturuyor.

Kadın erkek, çocuk yetişkin herkes kız çocuklarının potansiyellerini tanıma ve gerçekleştirme, artan küresel problemlerin çözümüne yönelik sağlayabilecekleri katkıyı keşfetme amacıyla Dünya Kız Çocukları Günü’nde düzenlenecek olan konferans ve tartışmalara davet ediliyor. Değişimin ve gelişimin destekleri ve hızlandırıcı olarak kız çocukları ve kadınlar toplumun direncini güçlendirebilecek, hastalıkların önlenmesine ve doğanın korunmasına destek olabilecek güce sahipler. Yaşadıkları tüm zorluklara, eşitliksizlere, üstü kapalı adaletsizliklere rağmen kız çocukları ve kadınlar potansiyellerini, uzmanlıklarını ve farklı yeteneklerini güçlü toplumlar inşa etmek için kullanmaya çalışıyorlar. Günümüzün farklı boyutlardaki krizlerinin yarattığı eşitsizliklere dikkat çekerken kadınların da ön planda olduğu, yaratıcılık ve kararlılık gibi becerileriyle toplumu destekledikleri platformlara ihtiyacımız var.

Bütün dünyada rastladığımız toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve insan hakları eşitsizliği konusundaki farkındalığı arttırmak, değişimlere ön ayak olmak açısından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün farklı bir önemi ve yeri var. Kanunların düzenlenmesi, toplumsal ve küresel hedeflerin uyumu, kurumların ve insanların birlikte çalışması, evde, işte ve her alanda cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesiyle kalıcı ve olumlu bir hayata adım atılabilir. Bir toplum kız çocuklarının da gücünü ve potansiyelini kullanmasıyla daha da güçlenir.

Bir kadın ve kız çocuk annesi olarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü coşkuyla kutluyorum. Benim ve kızımın tüm insanlık adına sahip olduğumuz tüm potansiyel ve güç ile en büyük katkıyı yaratabileceğimiz bir dünya dileğiyle…