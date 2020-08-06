Bu operasyon yüz ifadenizi değiştirmez. Birçok yüz germe tekniği mevcuttur. Hangi tekniğin size uygun olduğuna sizin kişisel beklentileriniz de dikkate alınarak muayene sırasında hekiminiz tarafından karar verilecektir. Genellikle yüz 3 bölge olarak incelenir ve ihtiyaçlar belirlenir.

Üst yüz, orta yüz, alt yüz duruma göre tek bölgeye veya hepsine birden müdahale gerekebilir. Uygulanacak tekniğe bağlı olarak cerrahi kesi yerleri değişkenlik gösterir. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın kalacak izler uygun bölgelere gizlenir, hastada yara iyileşme problemi yaratan bir durum yoksa belirgin iz kalması beklenmez.

Tam yüz germe ameliyatları kulak önünden arkasına uzanan, saçlı derinizin iç tarafına yapılan kesilerle yapılabileceği gibi ihtiyaca göre bu kesiler kısaltılabilir veya şakak bölgesindeki saçlı derinin iç tarafına uzayabilir. Alt göz kapağı ameliyatı ihtiyacı olan hastalarda orta yüz bölgesinin de toparlanması gerekiyor ise alt göz kapağından yapılan kesi ile beraber orta yüz germe ameliyatı da yapılabilir. Yine boyun bölgesinde toparlama ihtiyacı olan hastalarda da alt yüz germe veya tam yüz germe ameliyatlarının kesileriyle boyun germe ameliyatı da yapılabilir.

Sigara içiyorsanız ve ameliyata karar verirseniz en az 2 hafta önceden sigara içmeyi bırakmalısınız. Sigara ciddi yara iyileşme sorunları yaratmakta ve belirgin iz kalmasına neden olmaktadır. Yüz germe ameliyatları sonrasında dikişler 5-7. günlerde alınır. 3. günden sonra duş alınabilir. Ameliyat bitiminde kan birikimini önlemek amaçlı dren koyulabilir, bu ihtiyaca göre değişkenlik gösterir. İlk 2 gün şişlik ve morluğun en fazla görüldüğü zaman dilimidir. Bu süre içinde bölgesel buz uygulaması, 2 yastıkla sırt üstü yatmanız ödemin gerilemesine yardımcı olacaktır. Ödem ve morluklar büyük oranda ilk haftanın sonunda azalmaktadır. Geri kalan ödemin inmesi ise 1 ayı bulmaktadır. Cilt rengine bağlı olarak kulak bölgesindeki kesiler ilk birkaç ay kırmızı olarak görünebilmektedir. Bu dönemde gerekiyorsa makyaj malzemeleri ile bu görünüm engellenebilmektedir. 6 ayın sonunda ise izler oldukça soluklaşmaktadır. Yüz germe ameliyatları için yaş sınırlaması yoktur. Kişinin sağlık durumu izin verdiği takdirde operasyon yapılabilir.