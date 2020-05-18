Üst göz kapağı estetiğiyle ilgili merak edilenler

Sarkık göz kapağı görme alanını azaltır, kadınlarda makyaj yaparken konforsuzluğa neden olur, torbalanmayla beraber yüze yorgun ifade verir. Ayrıca bu hastalar görme alanını arttırmak için farkında olmadan kaşlarını yukarı kaldırma ihtiyacı duyarlar bu da alındaki kırışıklıkların artmasına sebep olur.



Üst göz kapağının torbalanmasının belli başlı sebepleri uyku düzensizliği, sigara tüketimi ve genetik faktörler olarak sayılabilir.

Üst göz kapağı estetiği ameliyatı genellikle lokal anestezi altında gerçekleşmektedir. Hastanın tercihine göre sedasyon da eklenebilir. Ortalama 45-60 dakika süren bir ameliyattır. Ameliyat esnasında üst göz kapağında torbalanmaya ve göz kapağı sarkıklığına sebep olan fazla cilt dokusu ve/veya yağ torbaları alınarak daha genç bir görünüm kazandırmak hedeflenir. Aynı operasyonda başka bir kesi yapmadan ihtiyaç varsa kaşlara da müdahale yapılabilir.

Ameliyat sonrası genellikle hastanede yatış gerekmez. İlk 2 gün morluk ve şişliklerin en yoğun olduğu günlerdir. Bu süre içinde buz uygulamanızı ve ağrı kesici, ödem giderici ilaç kullanmanızı önermiyoruz. Ödem ve morlukların büyük çoğunluğu 7 gün içinde gerilemektedir. Dikişleriniz de 5 ve 7. günlerde alınmaktadır. Günlük yaşamınıza dönmeniz için 1 hafta yeterlidir. 3. gün duşunuzu alabilir,7. günde makyaj yapabilirsiniz.

Üst göz kapağı estetiği ameliyatı sonrası iz kalır mı?

İzsiz ameliyat hiçbir şekilde mümkün değildir. Fakat estetik cerrahi olarak bizim hedefimiz en uygun teknikle mümkün olan en az izi bırakmak ve izi uygun yere saklamaktır. Üst göz kapağı ameliyatı sonrasında da izler kalmaktadır. Bu izler göz kapağı çizginizin içine yerleştirilmekte ve bu sebeple izler görünmemektedir.