Somon DNA tedavisi ile ilgili merak edilenler

Somon DNA‘sı preparatı, somon balığı yumurtalarından elde edilir ve içerdiği hyaluronik asit ve eser aminoasitler sayesinde ilk seans itibariyle ciltte gözle görülür etkiler sunar.

Somon DNA tedavisi nasıl yapılır?

Hastanın cilt yapısı ve yaşına göre değişir ve ortalama etkinlik süresi 12 ay şeklinde rapor edilse de, kalıcılığı tekrarlayan seanslarla giderek artar ve cildi onarım sürecine sokar.

Cilde uygulandıktan sonra, dermis tabakasında metabolik faaliyetler artar. Yeni damarlar ve kolajen sentezini sağlayan büyüme faktörlerinin ciltten salınımını arttırır. Bu sayede kan akışı hızlanır ve cildin nemlenmesi ve yenilenmesi başlar. Bu süreç, zaman geçtikçe hızlanır ve cildin yenilenmesini sağlayan fibroblast, kolajen ve elastin sentezi artarak endojen hyaluronik asit salınımı artmaya başlar ve ciltte toparlanma sıkılaşma ve nem dengesinin arttığı görülür.

Somon DNA‘sı tüm dünyada yeni bir dönem başlatmış olup, dünya çapında birçok ünlü ismin de bu yöntemi kullandığını görmekteyiz.

Somon DNA aşısı PI System nerelerde kullanılır?

Her cilt tipinde güvenle uygulanabilen bir yöntem olup kısaca;

• Cilt yapısının düzenlenmesinde,



• Yüz, boyun, dekolte, el, dudak bölgelerinin yenilenmesi, onarımı ve gençleştirilmesinde,



• Göz çevresinin aydınlatılması ve yeniden yapılandırılmasında (şişlik ve koyu halkaların giderilmesinde),



• Hamilelik sırasında ve kilo alıp vermeler sonucunda oluşan çatlakların tedavisinde,



• Hormonsal saç dönülmesi tedavisinde,



• Akne skarlarının tedavisinde,



• İç kol ve dizde görülen sarkma ve çatlak tedavilerinde kullanılır.

Nasıl uygulanır?

Mezoterapi yöntemi ile cilde enjekte edilen Somon DNA, doğal bir serum olduğu için hiçbir alerjik reaksiyona neden olmaz. Ayrıca Somon DNA aşısı da denilmektedir.

Uygulama sırasında kişiler sadece enjekte iğnesinin acısını hissederler ki çoğu zaman bunun bile farkına varmazlar. Bu tedavi bu yönü ile en ağrısız cilt gençleştirme yöntemlerinden biridir.

Cerrahi müdahale olmadığı için anesteziye de gerek duyulmayan işlemde kişiler hemen günlük hayatlarına dönebilirler.

Uygulama sonrasında sadece iğne delik bölgelerinde çok hafif kızarıklıklar olabilir. Bu kızarıklıklar kısa sürede yok olup, sanki cilde hiçbir şey uygulanmamış gibi bir görüntü oluşur.

Uygulama tek seans veya 3 ayda bir toplam 4 seans şeklinde uygulanabilir ve tamamen kişiye bağlıdır. Uygulama yetkisi sadece plastik cerrah ve dermatologlarda olmaktadır, bu yüzden uygulayıcıya kimlik bilgilerini sormayı unutmayınız.

Başka yöntemlerle uygulanabilir mi?

Somon DNA aşısı cilt gençleştirme yöntemlerinden bir tanesidir ve başka yöntemlerle rahatlıkla kombine edilebilir. İşlem yapılmadan önce, ilk 15 gün tek veya iki seanslık nemlendirme işlemi yapılır ve cilt Somon DNA aşısına uygun hale getirilir.