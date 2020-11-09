Kol germe nasıl bir operasyondur, kalıcılık sağlar mı?

Kol germe ameliyatı (brachioplasty) tek başına yapılabileceği gibi diğer vücut kontur düzeltme ameliyatları (karın germe, göğüs küçültme veya büyütme ve bacak germe) ile birlikte de yapılabilmektedir.

Kol germe ameliyatlarında koltukaltı ve dirsek arasındaki fazla deri, yağ azaltılarak daha orantılı bir görünüm sağlaması için üst kol konturları yeniden şekillendirilir. Daha gelişmiş operasyonlarda ise üst kol içinde boydan boya kesi izi kalır. Kol germe ameliyatı sayesinde üst kollar daha genç ve sıkı gözükerek, özgüvenin artmasına ve rahatlıkla kısa kollu kıyafetler giyilmesine olanak sağlar.

Kol germe ameliyatlarından sonra iz kalır mı?

Kol germe sonrası, üst koldaki gevşeme giderilir ancak koltuk altından dirseğe doğru uzanan ve kolun iç tarafında kalan ince bir iz görünür. İz, erken dönemlerde kızarık ve kabarık olabilir ama genellikle 6. aydan sonra silikleşmeye ve belirsizleşmeye başlar. Yine de hastanın cilt yapısına bağlı olarak belirgin izler kalabilir, bu tür durumlarda lazerle ya da çeşitli enjeksiyonlarla iz daha iyi hale getirilebilir ancak tamamen yok edilmesi mümkün değildir.

Kol germe ameliyatlarının sonucu kalıcı mıdır?

Germe işlemi sonrasında yaşlanma süreci devam eder ve kollarda bir miktar gevşeme olur. Kilo alıp vermeler bu süreci hızlandırabilir. Ancak hiçbir zaman ilk haline geri dönmez. Hastaların cerrahi ile alınan sonucu koruyabilmek için kilolarına dikkat etmeleri, düzenli spor ve cilt bakımı yaptırmaları önemlidir.