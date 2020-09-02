Toksin ile kırışıklık tedavisi 1992’den beri yapılmaktadır. ABD’de en sık uygulanan estetik işlemdir. Botulinum toksin A enjekte edildikten 2 gün sonra etkisi başlar ve ortalama 7 ila 15. günde tam etkisi görülür.

Tedavinin faydalı süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 3-6 ay aralığındadır. İşlem öncesinde lokal anestezik krem sürülüp 15 dakika bekletilir ve enjeksiyona bağlı ağrı minimuma indirilir. İşlemin kendisi 10-15 dakika kadar sürer. Enjeksiyon sonrası günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sadece ilk 24 saat enjeksiyon yerlerine çok fazla dokunmamak, makyaj yapmamak, aşırı sıcak duşa girmemek, ilk 3-4 saat başı öne eğmemek dikkat edilecek noktalardır.

Botulinum toksininin kullanım alanları nelerdir?

• Yüz kırışıklık tedavisi (yüz ve dudak üstü),



• Diş sıkma tedavisi (ayrıca fazla diş sıkma sonucu masseter kasının kalınlaşmasıyla köşeli bir yüz oluşur, bu kasa enjeksiyon yapılarak alt köşelerin inceltilip yüzün ovalleşmesi sağlanır).



• El ve koltuk altı terleme tedavisi (etki süresi, düzgün yapıldığında 12-14 ay arasında değişir)



• Migren tedavisi (düzgün yapıldığında etki süresi 10-14 ay arasında değişir).



• Boyun bölgesi kırışıklık ve bant tedavisi.

Botulinum toksin enjeksiyonları hakkında merak edilenler

Toksin enjeksiyonları dolgu maddesi değildir. Bu yüzden yüzü şişirmez, hacim vermez. Etkisini uygulanan kası felç ederek gösterir. Botoks uygulaması sizin istediğiniz ölçüde yapılır, mimikleriniz siz istemedikçe tamamen ortadan kaldırılmayabilir, doğal sonuçlara ulaşılabilir. Gebelikte güvenle uygulanabildiğine dair kanıt olmadığından gebelik boyunca toksin enjeksiyonu önerilmez. İlk enjeksiyondan 1 hafta 10 gün sonra kontrol seansı yaptırmanız genellikle önerilir, bu seansta hoşunuza gitmeyen durumlar düzeltilir. Botulinum toksin enjeksiyonları ile kaşların bir miktar (maksimum 5-6 mm) kaldırılması mümkündür.