Karın germe (abdominoplasti) ameliyatı nedir?

Kimler karın germe (abdominoplasti) yaptırabilir?

Karın germe ameliyatı (abdominoplasti) özellikle birkaç kez doğum yapmış, karın bölgesi derisinde çatlaklar oluşmuş ve sarkmış, karın kasları zayıflamış kadınlarda son derece faydalıdır. Ayrıca günümüzde obezite cerrahisi ile yüksek miktarlarda kilo vermiş hastalarda karın bölgelerinde kalan fazla yağlardan ve sarkık ciltten de karın germe (abdominoplasti) ameliyatı ile kurtulabilirler. Ancak kilo vermeye devam eden hastalarda karın germe (abdominoplasti) ameliyatının yapılabilmesi için öncelikle kilo vermenin tamamlanması ve sabit kiloda kalınması önerilmektedir. Bunlar dışında da karın bölgesinde iyi bir diyet ve spora rağmen gerilemeyen fazlalıkları olan hastalar da bu ameliyattan fayda sağlayabilirler.

Kimler karın germe ameliyatı konusunda dikkatli olmalı?

Tekrar gebelik planlayan hastalar, ya da kilo vermeye devam etmeyi planlayan hastalarda bu ameliyat sonraki bir zamana ertelenmesi daha iyi olacaktır. Karın germe (abdominoplasti) ameliyatı için uygun bir hasta olup olmadığına doktorunuz tarafından yapılacak iyi bir muayene ve bilgilendirme ile karar verilmelidir.

Karın germe ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Karın germe ameliyatında iz kalacaktır. Ancak bu iz, normalde kullandığınız iç çamaşırının altında kalacak şekilde ayarlanacak ve zamanla soluklaşacağı için dışarıdan herhangi bir şekilde görünmeyecektir.

Hastanede kaç gün kalmak gerekir?

Karın germe ameliyatı sonrası genel olarak hastanede 2 günlük yatış planlanmaktadır. Ancak ek hastalıklarınıza veya çıkarılan dokuya göre bu süre hastadan hastaya değişmektedir.

Ameliyatın riskleri var mı?

Yapılan her cerrahi müdahale gibi bu işlemde de bazı riskler mevcuttur. Bu riskler hastanın yaşı, sigara kullanıp kullanmaması, ailevi faktörler, ek hastalıklar gibi birçok sebebe bağlı değişir. Bu yüzden riskler hakkında doktorunuza muayene olduktan sonra kendinize uygun olarak risk oranlarını öğrenmenizde fayda vardır.

Tekrar cilt fazlalığı ve yağlanma olabilir mi?

Kontrolsüz kilo alıp verme, tekrar gebelik gibi durumlar bu sorunların tekrarlamasına neden olur.