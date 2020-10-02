Işık dolgusu, gözaltı morlukları tedavisinde oldukça etkili olup, yine yüz gençleştirme için de kullanılan formu vardır. Piyasada ışık dolgusu diye adı geçen her ürün ışık dolgusu değildir.

Işık dolgusu nedir ve hangi alanlarda kullanılır?

Gözaltı ışık dolgusu Redensity II, içeriği itibariyle moleküler yapısı değiştirilmiş hyalüronik asit, aminoasitler ve bakır elementinin bulunduğu bir üründür. Işık dolgusunun en etkili olduğu kullanım alanları göz altı morlukları tedavisi ve yüz gençleştirmedir.

Işık dolgusu ile göz altı morlukları tedavisi

Işık dolgusu, göz altı morlukları tedavisi için tek seans veya 2 seans halinde uygulanabilir. İçerdiği özel yapısı itibariyle kemik üzerine uygulanır ve bu bölgede metabolik faaliyetlerine başlar. Etkinliği 2. ayda maksimum seviyeye çıkar ve ortalama erime süresi 10-14 aydır.

Gözaltı morlukları tedavisine başlamadan önce, uygulama alanları lokal anestezik kremler ile uyuşturulur. Daha sonra hiçbir ağrı hissetmeden ışık dolgusu göz altlarına uygulanır. Uygulama süresi ortalama 5-10 dakika olup, gözaltı ışık dolgusu uygulaması sonrası çok nadir olarak göz altlarınızda 3-4 gün süren morluklarınız olabilir.

Işık dolgusu kalıcı ve etkili mi?

Gözaltı ışık dolgusu kalıcı bir işlem olmayıp, göz altı morlukları tedavisinde kişiden kişiye değişmekle beraber oldukça yüksek başarı oranına sahiptir. Ancak öncesinde detaylı muayene şart olup, göz altı morluklarının sebebi iyi saptanmalıdır. Genetik olarak oluşan gözaltı morlukları tedavisi oldukça zor olup, ışık dolgusu ile beraber mezoterapi ürünleri de kombine edilebilir.

Göz altı morluklarının en sık sebepleri; uyku düzeninin olmaması, sigara ve alkol tüketimi, madde bağımlılığıdır. Gözaltı ışık dolgusu ile beraber yaşam tarzı da şekillendirilirse başarı şansı oldukça yüksektir.