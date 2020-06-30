Dolgu estetiğiyle ilgili bilinmesi gerekenler

Hyalüronik asit dokularımızda bulunan, kollajen sentezini tetikleyen bir yapı taşıdır. Bu yüzden hyalüronik asit dolguları ile doğala en yakın sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca bu dolgu maddeleri istenmeyen bir fazlalık olduğunda eritilerek düzeltilme şansına sahiptir.

Hyalüronik asit içeren dolguların da etki süreleri, kalitesine göre değişmektedir. Yine uygulanan bölgelerde de kalıcılık süreleri farklılık gösterir. Örneğin, hareketli olan dudak bölgesinde dolgu beklenen süreden daha hızlı eriyebilir. Oysa hareketsiz olan orta yüz dolgusu beklenenin de üstünde bir süre dayanabilir. Hyalüronik asit dolgularının ortalama kalıcılık süresi için 9-18 ay denilebilir.

​Dolgu maddeleri hangi amaçlarla kullanılabilir?

- Yaşla birlikte yüzümüzün bazı bölgelerinde azalan kemik ve yumuşak doku volümünü yerine koymak,



- Sarkan dokuları bir miktar yukarı kaldırmak (lifting),



- Dudağa volüm ve şekil vermek,



- Uygun burunlarda bir miktar burun ucunu kaldırmak ve burun kemerini saklamak,

- Doğuştan veya travmalar nedeniyle olan yüzdeki asimetrileri azaltmak,

- Göz altındaki yorgun halkaları azaltıp, aydınlatmak ve kaşları kaldırmak,

- Derinleşen çizgileri ortadan kaldırmak amaçlarıyla kullanılabilir.

Hangi durumlarda dolgu yapılması uygun olmaz?

​Bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda, hamilelerde ve emzirenlerde, dolgu bölgesinde uçuk, sivilce veya aktif enfeksiyon durumu olanlarda uygulama yapmak sakıncalıdır.