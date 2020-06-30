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GeriBuse Çapkınoğlu Dolgu estetiğiyle ilgili bilinmesi gerekenler
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Haberler>Yazarlar>Buse Çapkınoğlu>Dolgu estetiğiyle ilgili bilinmesi gerekenler
Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
30.06.2020 - 09:32, Son Güncelleme:

Dolgu estetiğiyle ilgili bilinmesi gerekenler

Buse Çapkınoğlu
Buse Çapkınoğlu
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr
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Buse Çapkınoğlu
Buse Çapkınoğlu
busekilin@gmail.com
Dolgu estetiğiyle ilgili bilinmesi gerekenler
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Dolgular; etki süreleri ve içerdikleri maddelere bağlı olarak 3 gruba ayrılır; Geçici, yarı kalıcı ve kalıcı dolgular. En sık tercih edilen dolgular; ‘Geçici’ denilen Hyalüronik asit içeren dolgu maddeleridir.

Hyalüronik asit dokularımızda bulunan, kollajen sentezini tetikleyen bir yapı taşıdır. Bu yüzden hyalüronik asit dolguları ile doğala en yakın sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca bu dolgu maddeleri istenmeyen bir fazlalık olduğunda eritilerek düzeltilme şansına sahiptir.

Hyalüronik asit içeren dolguların da etki süreleri, kalitesine göre değişmektedir. Yine uygulanan bölgelerde de kalıcılık süreleri farklılık gösterir. Örneğin, hareketli olan dudak bölgesinde dolgu beklenen süreden daha hızlı eriyebilir. Oysa hareketsiz olan orta yüz dolgusu beklenenin de üstünde bir süre dayanabilir. Hyalüronik asit dolgularının ortalama kalıcılık süresi için 9-18 ay denilebilir.

Dolgu maddeleri hangi amaçlarla kullanılabilir?

- Yaşla birlikte yüzümüzün bazı bölgelerinde azalan kemik ve yumuşak doku volümünü yerine koymak,

- Sarkan dokuları bir miktar yukarı kaldırmak (lifting),

- Dudağa volüm ve şekil vermek,

- Uygun burunlarda bir miktar burun ucunu kaldırmak ve burun kemerini saklamak,

- Doğuştan veya travmalar nedeniyle olan yüzdeki asimetrileri azaltmak,

- Göz altındaki yorgun halkaları azaltıp, aydınlatmak ve kaşları kaldırmak,

- Derinleşen çizgileri ortadan kaldırmak amaçlarıyla kullanılabilir.

Hangi durumlarda dolgu yapılması uygun olmaz?

Bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda, hamilelerde ve emzirenlerde, dolgu bölgesinde uçuk, sivilce veya aktif enfeksiyon durumu olanlarda uygulama yapmak sakıncalıdır.

 

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Buse Çapkınoğlu
Buse Çapkınoğlu
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr
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