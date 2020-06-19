Botoks nedir, kimlere uygulanır? Botoksun etkileri nelerdir?

Botoks enjeksiyonu özellikle alın, kaş çatma çizgisi, kaz ayaklarındaki ve boyundaki çizgilerde, çizgilere enjeksiyonu yöntemi kullanılması sonucu olan kırışıklıkların açılmasında bir iyilik hali sağlıyor. Bo­toks uy­gu­la­ma­sı minik iğnelerle ile kas­la­ra ila­cın ve­ril­me­si şek­lin­de ko­lay bir iş­lem­dir.

Botoks kimlere uygulanır?

Teknik olarak botoks herkese uygulanabilmektedir. Ancak kas problemi yaşayanlar ve hamile olanlara bu yöntem uygulanmamalıdır. Bu yöntem güvenilir olsa da tedavi sonrasında ufak problemler ile karşılaşılabilir. Kızarıklık ve baş ağrısı görünen ufak sorunlardır.

Botoks süresi ne kadar?

Botoks genelde 4 ay sabit kalır, ancak 4-6 ay arasında etkisi hafif hafif azalmaya başlar. 6 ayda bir botoks yaptırmak uygun olabilir. Güneşten korunma önlemlerinin alınması ve nemlendiricilerin kullanılması fazla kırışıklıkların olmasına engel olabilir.

Botoks ne kadar zamanda oturur?

İlacın etkisi 3-7 gün içinde tam olarak oturur. İlacın yan etkileri uygulama alanına bağlı olarak, göz kapağında düşme ve çift görme olabilir. Ortalama 2 haftada yan etkilerde düzelme olur.