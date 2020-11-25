Bacak germe ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Uyluk germe ve bacak estetiği ameliyatları aynı değildir.

Uyluk germe ameliyatı nasıl yapılır?

Uyluk germe ameliyatı (bacak germe ameliyatı) ortalama 2-3 saat süren bir ameliyat olup, genel anestezi altında yapılır. Detaylı muayene sonrasında kullanılacak teknik belirlenir ve bu tekniğe göre kalça kıvrımınızın altından veya kasık bölgenizin iç bölgesinden kesiler yapılarak sarkıklığın durumuna göre iç bacak bölgesinden dizlere doğru uzayan kesiler olabilir. Bacak sarkıklıklarını (uyluk) toparlamak için yapılan bu kesilerden, germe işlemi yapılarak sarkıklığa sebep olan cilt ve yağ dokuları çıkartılarak vücut katlantıları içinde izler kalacak şekilde kapama işlemi gerçekleştirilir.

İyileşme süreci nasıldır?

Uyluk germe ameliyatından (bacak germe ameliyatı) sonra hastanede kalma süreciniz ortalama 2-3 gün olup, ameliyat sahasındaki biriken kan, serum vs. toplayan drenleriniz çekildikten sonra taburcu olabilirsiniz. Normal hayata dönüşünüz (rahat yürüme ve oturma) uyluk germe ameliyatından 7-10 gün sonra mümkündür.

Uyluk germe ameliyatından sonra 2 ay korse takmanız önerilir ve izlerin normal cilt rengine dönmesi de ortalama 2 aydır.