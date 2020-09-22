Göz altlarındaki yağ yastıkçıklarının fıtıklaşmasıyla torbalanma ve cilt fazlalığı olabileceği gibi bu durumlardan sadece bir tanesi de mevcut olabilir.

Alt göz kapağı estetiği nadiren lokal anestezi çoğunlukla da genel anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyat kesisi alt göz kapağının içinden veya alt kapak kirpikli kenarın hemen altından yapılabilir, hangi teknikle yapılacağı muayeneden sonra netleşecektir.

Ameliyat sonrası ilk 2 gün şişlik ve morlukların en fazla olduğu dönemdir, 1. haftada şişlik ve morlukların çoğu azalır, genellikle hasta günlük işlerine 1. hafta sonunda dönebilir.

Göz kapağı içerisinden yapılan kesilerde dikiş olmaz, kirpikli kenar altından yapılan kesilerde ise dikişler 5-7. günlerde alınmaktadır. Yara izi zamanla soluklaşarak genellikle belli olmamaktadır.

Alt göz kapağı ameliyatı sırasında eğer hastanın ihtiyacı var ise aynı kesi yerinden orta yüz germe ameliyatı da yapılabilir. Alt göz kapağı-yanak bileşkesinde çöküklük var ise hastanın da beklentisi doğrultusunda aynı seansta yağ enjeksiyonu da yapılabilir.

Ameliyat sonrası görülebilecek komplikasyonlar arasında göz kapağının içe veya dışa dönmesi olabilir. Nadiren görülse de böyle bir durum geliştiği takdirde operasyonla düzeltilmesi gerekmektedir.