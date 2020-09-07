Saçların azalması ve alın bölgesinin daha da açılmasıyla beraber alın germe ameliyatının önemi yaşla beraber daha da artar.

Alın germe ameliyatı nasıl yapılır?

Alın germe ameliyatında saçlı deri içerisinde yapılan kesiler ile alın bölgesi gerilir ve böylece daha genç ve dinamik görüntüye sahip olunur. Alın germe ameliyatında kullanılan kesi saçlı deri içerisinde kaldığı için de dışarıdan ameliyat izi hemen hemen hiç görülmez.

Alın germe ameliyatının avantajları nelerdir?

Alın germe ile sadece alın kırışıklıkları tedavi edilmekle kalmaz. Aynı zamanda hafif üst göz kapağı sarkıklığı da düzelmiş ve kaşlar da bir miktar yukarı kalkmış olur. Böylece genç görünümünüze daha çok katkı sağlamış olur.

Alın germe ameliyatı sonrası iyileşme süreci nasıl olur?

Alın germe ameliyatı sonrası ilk 1 hafta ödem olabilir. Ancak ödemin kaybolmasıyla beraber yara izinin saçlı deri içerisinde olması sayesinde hızlı bir iyileşme yaşanacaktır.