Sustuklarımda boğuluyorum...

Vazgeçtiği, anlaşılmadığı, umudunu kaybettiği, hayal kırıklığına uğradığı, anlatsa da değişmeyeceğine inandığı, öfkesiyle karşısındakini incitmekten korktuğu ,düşüncelerini ifade ederse kaybederim korkusuyla kendiyle çözmeye çalıştığı, konuşulmadığı için çözülemeyen problemlerle yansıttığı davranışların adı trip olarak mı anlaşılıyor?

Romantik ilişkilerde partnerler yaşadıkları sorunları birbirlerinde görmüş oldukları rahatsız edici tutumları ifade etmekten çekindiği veya konuşarak problemleri çözemeyeceğini düşündüğü için susmayı tercih ediyorlar. Sustuklarında konuşulmayan, konuşulmadığı için çözülemeyen problemler ilişkilerde iğneleyici ifadelerle partnere yansıtılıyor.

Çözülemeyen sorunlar, ilişkide zamanla karşımıza çıkıyor ve kişide anlaşılmıyorum düşüncesi yaratabiliyor, anlaşılmadığını hisseden kişi partneri tarafından görülmediğini düşündüğü için öfkeleniyor ve sorunlar büyüyor.

İlişkilerde partnerinizin sizi dinlemek ve anlamak için orada olduğunu bilmek güvende hissettirecektir. Küsmek veya susmak partnerimizin kendini ifade etme alanına engel olmak adına sergileyeceğiniz bir tutum olacaktır. İletişim sırasında yargılanmayacağınızı anlaşılacağınızı bilmek güvende hissettirir. Kişi güvende hissettiği zaman kendini daha rahat ifade edecektir. Partnerinizle iletişim kurarken anlatmak istediğiniz şeyi, yargılamadan doğrudan aktarıyor olmak iletişiminizi güçlendirecektir. Partnerinizi dinlemek ve anlamak için alan açın ve dinlerken göz teması kurun. Yaşadığınız problemi konuşurken partnerinizi suçlamayın yaşadığınız durum karşısındaki hislerinizi ve ihtiyaçlarınızı ifade edin duygularınızı ifade ettiğinizde partneriniz tarafından anlaşılacaksınız. Partnerinizi dinlediğiniz zaman vücudunuzu ve yüzünüzü ona dönerek dinleyin.

Partnerinizle yaşadığınız sorunu konuşurken haklı veya haksız aramayın bu bir güç savaşı değil yarış içinde değilsiniz ilişkiler birbirinin gölgesinde dinlenildiğinde kişiye huzur verir, haklı veya haksız seçildiğinde kazanılan olmayacaktır ama anlaşıldığınızı hissettiğinizde ilişkinizde güven oluşacaktır. Ne zaman susmalıyız?

Öfkeli olduğunuz anlarda öfkenizle partnerinize yaşadığınız öfkeyi yansıtmamak adına kırıcı ve suçlayıcı cümleler kullanmamak için yaşadığınız öfkeden dolayı partnerinizi dinleyemeyeceğinizi ve kendinizi doğru ifade edemeyeceğinizi düşündüğünüz zaman susmalıyız. Sakinleştiğinizde yaşadığınız sorunun ve öfkenin nedenini partnerinize ifade etmek adına partnerinizle duygularınızı paylaşmalısınız.

Sustuğunuzda partnerimiz tarafından anlaşılmayı bekliyoruz, partnerinizden göstermiş olduğunuz tutuma karşılık gelmeyince kendinizi değersiz hissedebiliyorsunuz. Görülmediğinizi düşündüğünüz için acaba beni artık sevmiyor mu? düşünceleri ilişkimizde güvensizlik yaratıyor. Bu düşünce ve duygular devam ettikçe ve problem çözülmek için duygularımız ifade edilmedikçe iletişim yetersizliği ilişkileri yaralayabiliyor.

Anlaşıldığınız anlattığınız, dinlediğiniz dinlenildiğiniz ilişkilerde var olun.