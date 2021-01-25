Sınava kaygısı yaşayan çocuğa nasıl yardımcı olunur?

‘’Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. ’’Çocuğumun sınav kaygısı taşıdığını nasıl anlayabilirim? Huzursuzluk, sıkıntı, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, çalışmaya isteksizlik, kendine güvensizlik, yetersizlik hissiyatı, dikkat ve konsantrasyonda bozulma görüyorsanız, çocuğunuz sınav kaygısı yaşıyor olabilir.

Sınav kaygısının en önemli sebebi çocuğun sınava yüklediği anlamdır. Aldığı notlar ve deneme sonuçlarıyla birlikte kendine verdiği değeri belirler. Başarısız olma korkusu sınav kaygısına sebep olur, sınavda başaramadığında hiç bir şeyi başaramayacağını düşünür ve bunla yüzleşmekten çekinir. Çocuğunuzun sınırlarını zorlamayın kapasitelerinin üzerinde beklentiye girip kaygı seviyelerini artırmayın. Sınavda başarılı olamayacaksa yaşayacaklarını ceza gibi göstermeyin bunun bir son olmadığını ifade edin. Hayattaki amacının ne olduğunu sorun hedefine ulaşmak için yapması gerekenleri araştırın planlayın eğer hedefi yoksa mutlaka bir hedef belirlemesi için destekleyin. ’’Sana güveniyorum’’ gibi cümleler kurmayın sizin güveninizi boşa çıkartmamak için daha fazla kaygılanmasına sebep olabilirsiniz. ’’Emeklerinin karşılığını alacağını biliyorum.’’ gibi ifadeler daha destekleyici bir ifade olacaktır. Sınava hazırlanırken hayatının sınavdan ibaret olduğunu ve sadece ders çalışması gerektiğini düşündüğü zaman dilimlerinde dinlenme alanları yaratmasına yardımcı olun, hobileri devam ettirmesini sağlayın. Disiplinli çalışma alanı oluşturduğunda sosyal ilişkilerini devam ettirebileceğini ifade edin. Sosyal hayatından tamamen uzaklaşmasını sağlamayın. Anne baba olarak kaygılarınızı kontrol edin sizin kaygı seviyeniz çocuklarınızın daha fazla kaygılanmasına sebep olacaktır. ’’Sana çok emek verdik, senin için çok para harcadık.’’ ifadeleri çocuğunuzun içinde bulunduğu durumu tetikleyecek ve size karşı kendini borçlu hissedecektir. Bu ifadeler daha fazla kaygılanmasına sebep olacaktır. Çocuklarınızı çevresindeki arkadaşlarıyla kıyaslamayın bu durum ona güvenmediğinizi düşündürecektir. Sonuç ne olursa olsun onu her koşulda seveceğinizi çocuklarınıza hissettirin. Olumlu davranışlarını takdir edin daha önceki başarılarını hatırlatın. Kontrolcü ebeveynler olmayın. Bugün kaç soru çözdün? Çalıştın mı ? gibi sorular ebeveynlerin öğretmen olmasına sebep olur ve kontrol edildiklerini düşündükleri için çatışma doğurabilir. Evdeki normal düzeni bozmayın çocuğunuz sınava hazırlanıyor diye evdeki düzeni buna göre şekillendirmeyin. Çalışma alanını şekillendirmesi için destekleyin.

Sevginizin sonuç her ne olursa olsun azalmayacağı bu başarıyı kendi için kazandıklarını ona hissettirin. Çocuklarınızın ışığına inanın ve onları keşfedin.