Kendini feda eden mi daha çok seviyor?

İlişkilerde kendinden vermeyi öğrenen kişi vermek üzerine bir ilişki kuruyor almayı öğrenen partner bunun keyfini sürerken vermeyi düşünmüyor. Sürekli partnerini mutlu etmek için zamanından ilgisinden maddiyatından veren partner nasıl sevilmek istediğini gösteriyor verdiklerinin karşılığını alacağı günü bekliyordur. Kendini feda ettiği için bir süre sonra partneri tarafından görülmüyor olmak kişide öfke ve değersizlik yaratıyor bu ilişkilerde olumsuzluklara yol açıyor. Partnerinin ihtiyaçlarını onun adına karşılayarak partnerinden olumlu geri dönüşler alsa dahi bir süre sonra ilişkinin tüm sorumluluğunu almak tükenmişliğe ve kaçınmalara yol açıyor. Diğeri odaklı olmak kendisi için hiçbir şey yapamadığı düşünceleriyle depresif duygu durumuna sebep oluyor.

Partnerimi kendimden daha fazla düşündüğüm için ben daha çok seviyorum düşünceleri belirmeye başlıyor. Partnerinin ihtiyaçlarını düşünürken kendi duygu ve ihtiyaçlarını dile getiremeyen talepte bulunmayan bireyler oluyorlar. Kendini feda eden birey ilişkinin tüm sorumluluğunu aldığı için partnerinin sorumluluk almamasından, yardımcı olmamasından onun istek ve ihtiyaçlarını görmemesinden dolayı şikayet ederken ilişkide partnerinin bunu görmesi ve anlaması için açmadığı alanı göremiyor .Partneri tarafından sevilmek için fedakarlık gösteren birey ilgisiz davranışlara maruz kaldığında bireyde yıkıcı bir etki yaratabiliyor. Yaptığı fedakarlıkların boşa gittiği ve partnerinin onu kullandığı düşüncesi ilişkide güvensizliklere sebep olabiliyor.

Kendini feda eden partner ilişkide dengeyi sağlamak, kendi istek ve duygularının görülmesi için nasıl davranmalı?

Partnerine karşı pasif agresif ya da saldırganca davranmadan önce düşüncelerini ‘ben diliyle’ ifade etmelidir. Sürekli almak isteyen, baskıcı, aşırı kontrolcü kişiler yerine, ihtiyaçlarına karşı hassas, dinlemeye hevesli kişilerle bağ kurmalıdır. Kendi sorun ve ihtiyaçlarını daha fazla paylaşmalıdır. Partneriniz tarafından görülmediğinizi ilişkinin sorumluluğu tek başına almanın size ağır geldiğini, görülme isteğinizi partnerinize ifade etmelisiniz. Partnerinize alan açarsanız almayı öğrenen partner sizin ihtiyaç ve duygularınıza karşı duyarlı olacaktır. Kendini feda eden boyun eğen birey neden böyle bir tarz geliştirdiğini düşünmeli, hangi durumlarda feda edici bir tutum sergilediğini düşünmeli, böyle davranıyor olmanın olumlu ve olumsuz taraflarını belirlemelidir. Tutum devam ediyor ve kişi bu durumdan rahatsızlık duyuyor ve çözümleyemiyorsa psikolojik destek almalıdır.