Ergenlik döneminde benlik kavramı

Erinlikte başlayan fiziksel değişiklikler sadece boy kilo artışı ile sınırlı değildir. Erkek çocuklarda erinlik dönemi değişiklikleri cinsel organlarda büyüme, ses değişikliği, kıllanma, sakal bıyığın çıkması gibi değişiklikler görülürken kız çocuklarında, göğüslerde büyüme, koltuk altında kıllanma, boy ve kalçaların gelişimi, adet görmenin başlaması görülür.

Hızlı beden değişikliği bazen şaşkınlığa bazen de kendi beden değişikliklerinden hoşnut olmaya yol açar. Gencin vücuduna odaklanmış olan ilgisi, erinlikte en yoğun noktada olmakla birlikte, belli bir ölçüde ergenliğin sonuna kadar devam eder. Beden hatlarında oluşan fiziki değişiklikler, ergenin kendi kendisiyle yabancılaşmasına fırsat vermeden geçirilmesi gereken aşamadır. Beden imajı algısı, erinlik döneminde önemsenmesi gereken kritik bir psikolojik olgudur. Olumlu beden imajının yerleşmesi, olumlu benlik kavramı ve benlik saygısı ile birlikte oluşur ve bu durum gencin arkadaş ilişkilerine, kendini daha özgür hissetmesine ve başarılı algılanmasına da sebep olur.

Ergenlikte ben merkezci düşünce hakimdir. Ergen çevresindekiler tarafından izlendiğini ve tüm dikkatin kendi üzerinde toplandığını düşünür. Kılık kıyafetindeki değişim cildindeki değişiklikler saçları onun için daha önemli bir hal alır. Fark edilme ve görülme ihtiyacı vardır. Yapmış olduğu seçimler ve ilgi alanlarıyla herkesten farklı olduğunun görülmesini ister. Bu sebepler yüzünden aile içi çatışmalar artabilir. Çocuğum daha öfkeli yüksek sesle konuşuyor yalnızlaştı bizi artık dinlemiyor diyorsanız endişelenmeyin. Bu dönemde bunları görüyor olmanız ergenlik sürecinin evrelerinden olabilir. Ergen evde var olduğunu fikirlerinin alınmasını ve önemsenmesini ve aile tarafından büyüdüğünün kabul görmesini ister. Ergenlik döneminde çocuklarınıza ergen oldun tabi gibi cümleler kurmak yerine büyüdüğünü görüyorum seni duygu ve düşüncelerini önemsiyorum cümlelerini tekrar edin ve birey olduğunu kabul edin. Onların saygı sevgi ve kabule ihtiyaçları vardır. Bu durum onların ben değerini ve kendilerini olumlu algılamalarını sağlar.