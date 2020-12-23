Virüslere karşı bariyer görevi görüyor… İşte ev yapımı doğal boğaz pastili

Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği ve diğer kış hastalıklarının da etkisini arttığı bugünlerde her zamankinden daha dikkatli olunması gerekiyor. Üst solunum yolu hastalıklarına karşı vücudumuzun savunma ve virüslerin giriş noktası olan boğaz bölgesinin korunması ise bu hastalıklarla mücadele büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, boğaz pastillerinin bariyer görevi görerek, virüslerin çoğalmasını engellediğini ve bu hastalıklarla mücadelede etkili olduklarını gösteriyor. Üst solunum yolu rahatsızlıklarından korunmak için en temel tedbirler, elbette ki kişisel temizlik, maske kullanımı, sosyal mesafe, kalabalık ortamlardan uzak durmak, dengeli beslenme ve yeterli uykudur. Ancak, bitkisel malzemelerle elde edeceğiniz doğal pastiller sayesinde, boğaz ağrılarını, boğaz kaşıntısını, yanmalarını ve boğaz kuruluğunu giderebilir, virüsün çoğalmasını engelleyebilirsiniz.



Boğaz pastili neden önemli?



Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı boğaz bölgesinde bir set oluşturan boğaz pastilleri, virüsün akciğere ulaşmasını zorlaştırıyor. Virüsün ilk kuluçka merkezi tükürük ve boğaz hattı olduğu için bu bölgeyi korumak oldukça önem kazanıyor. Doğru pastil kullanımı ile hem virüsten korunabilir hem iyileşmeyi hızlandırabilir hem de başkalarına bulaştırma riskini azaltabilirsiniz. Bu özellikleri nedeniyle kalabalık yerlerde, toplu taşımada ve marketlerde vakit geçirirken, bitkisel boğaz pastillerinin koruyucu özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

Boğaz pastili nasıl kullanılmalıdır?



-Oral yolla alınan boğaz pastilleri ağız içinde emilerek tüketilmeli, doğrudan yutulmamalıdır. Ağızda yavaşça çözünmesine izin verilerek, tükürükle birlikte yutulmalıdır.



-Şekerli pastiller, mikroorganizmaların gelişmesi için ortam yaratır. Bu nedenle şekersiz pastiller tercih edilmelidir.



-Çocuklar pastilleri emmek yerine yutmayı tercih edebilir. Bu nedenle çocuklarda pastilleri kontrol ederek vermeye özen gösteri.



-Pastiller, ağızda uzun süre kalması gereken maddelerdir ve 3-4 saat koruma sağlar. Bu nedenle pastili aldıktan sonra en az 1 saat boyunca bir şey yiyip içilmemelidir.



-Kronik hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar, hamileler ve emziren anneler, pastil kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalıdır.

Grip pastilini ihmal etmeyin

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz basit doğal karışımlar, sizi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korumanın yanı sıra vücut direncinizin artmasına da destek olacaktır. Hazırlayacağınız ilk tarifimiz, gribe yakalanma ihtimalini azalttığı gibi grip olmuş kişilerde iyileşmeyi hızlandırmakta ve gereksiz ilaç kullanımını önlemektedir. Pastil olarak adlandırdığımız diğer karışım da yine gribe karşı savunma kalkanı oluşturmaktadır. Bunlardan herhangi birini evde rahatlıkla hazırlayabilir, kendinizi ve ailenizi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyabilirsiniz.

Boğaz ağrısına ve gribe iyi gelen bitkisel karışım



Malzemeler



2 çay kaşığı toz zencefil

2 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı dövülmüş karabiber

2 adet orta boy limonun suyu

4 diş dövülmüş sarımsak

1 adet orta boy soğan

Yapılışı



Bütün bu malzemeleri bir cam kavanoza içine koyun. Buzdolabında 10 gün bekletilen bu karışım, günde bir kez çalkalanır. 10 gün sonra 2 yemek kaşığı suyu alınıp, bal ile karıştırılarak içilir.

Bitkisel boğaz pastili tarifi







Malzemeler



8 çorba kaşığı bal

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz zencefil

4 tane karanfil

4 tane karabiber tohumu

1 tane limon

6 damla propolis

2 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı çörek otu tozu

Yapılışı



Tüm malzemeler, bir kap içinde yoğunluk sağlayıncaya kadar kısık ateşte kaynatılır. Limon kaynamaya başlayınca içine sıkılır. Ardından karışım pişirme kağıdı üzerine dökülerek, buzdolabında dondurulur. Bu karışım, dil altında eritilerek tüketilmelidir. Günde 4-6 adet kullanabilirsiniz.