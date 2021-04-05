Unutkanlığınız varsa, bu besinleri bol bol tüketin

Günümüzün zorlu şartlarında birçok kişi, gün içerisinde unutkanlıktan şikayet etmeye başladı. "Unutkanlık hastalığı nedir?" sorusuyla ise son zamanlarda oldukça fazla karşılaşmaktayız. Çünkü unutkanlık, insanların günlük yaşamını ve iş hayatını olumsuz etkileyebilen önemli bir sorundur. Modern çağın yaşam koşulları, pandeminin getirdiği endişe, hareketsizlik, asosyal yaşam, iş stresi, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, bilgisayar ve akıllı telefonların sık kullanılması insanların unutkanlık yaşamasının nedenleri arasındadır. Eğer unutkanlığınız yaşam kalitenizi olumsuz etkilemeye başladıysa ciddiye alınmalı ve tedavisinin ihmal edilmeden yapılması gerekmektedir.

Sağlıksız beslenme unutkanlığa neden olur



Unutkanlık, toplumda yaşlılık döneminin bir işareti olarak kabul edilir. Ancak günümüzde çocuklar ve gençler dahil olmak üzere her yaştan kesimde unutkanlığa rastlanılmaktadır. Kişilerin belleklerini güçlü tutup, unutkanlık hastalığından uzak kalması mümkündür. Bu yolda en önemli adım, sağlıklı beslenmeye geçilmesidir. Çünkü sağlıksız beslenme ve vitamin eksikliği, sinir sistemini olumsuz etkiler. Özellikle de vücut tarafından üretilemeyen B12 ve D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde unutma hastalığıyla karşılaşılır. Beyin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde çalıştıran gıdaları tüketen kişilerin ise unutkanlık hastalığına yakalanma riski oldukça düşüktür.



Nöropsikolojik hastalıklara dikkat



Unutkanlık, her yaşta ciddiye alınması gereken bir sorundur. Çünkü unutkanlığın nedenleri arasında sinir sisteminin ve beyin hücrelerinin yorulması ile yaşanılan bazı hastalıklar da yer alır. Aşama aşama ilerleyen unutkanlık, son evresinde Alzheimer hastalığına dönüşebilir. Bu nedenle unutkanlık, asla ihmal edilmemesi ve altta yatan nedenin araştırılması gereken bir sorundur.

Unutkanlık belirtileri nelerdir?



Aşağıdaki belirtileri siz de yaşıyorsanız ve yaşam kaliteniz düşmeye başlaysa, en kısa zamanda bir doktora muayene olmayı ihmal etmemelisiniz.



-Günlük yaşamdaki ve iş hayatında yapılması gereken rutin aktivitelerin ve işlerin unutulması.

-Önceden birçok kez gidilmiş ve ziyaret edilmiş bir adresi unutmak.

-Basit seçimlerde bile kararsızlık yaşamak.

-Anksiyete veya sinirlilik hali.

-Konuşma bozukluğu ve uzun cümleleri anlayamama

-Eşyaların yerlerini bulamama veya yerlerini karıştırma.

-Ezber kabiliyetinin azalması.

-Önemli günlerin unutulması.

Unutkanlığa iyi gelen besinler



Yetersiz ve sağlıksız beslenme, unutkanlığı tetikleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle beyin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde çalıştıran gıdaları sofralarınızdan eksik etmemeniz gerekmektedir. İşte unutkanlığa iyi gelen ve beyin fonksiyonlarını geliştiren besinler...



Zerdeçal



Zerdeçal, içeriğinde bulunan antioksidan ve antienflamatuar (iltihap karşıtı) özellikleri nedeniyle oldukça sağlıklı bir bitkidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren, birçok hastalığa karşı etkili olan zerdeçal, beyinde yeni hücrelerin oluşmasını da destekleyerek, beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Biberiye



Yüksek oranda artioksidan içeren biberiye, oldukça şifalı bitkilerden biridir. Yapılan araştırmalarda biberiyenin bilişsel işlevlerin verimini arttırdığı gözlenmiştir.



Kabak çekirdeği



Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kabak çekirdeği, beyni serbest radikal hasarından korur. Aynı zamanda iyi bir magnezyum ve çinko kaynağı olan kabak çekirdeği, hafıza için çok önemli mineralleri içerir. Günde 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği tüketebilirsiniz.

Ceviz

Ceviz, hafızayı güçlendirme anlamında çok yararlıdır. Omega-3 yağ asidi açısından zengin olan ceviz, aynı zamanda E vitamini de içerir. Yapılan çalışmalarda E vitamini eksikliği olan kişilerde düşük hafıza performansı tespit edilmiştir. Günde 3 tam ceviz tüketmek, size fayda sağlayacaktır.

Balık

Omega-3 yağ asidinden zengin beslenme tarzı beyin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin Alzheimer riskini azalttığını ortaya koymuştur. Eğer balık tüketemiyorsanız günde 1 gram omega-3 takviyesi almanızda fayda var. Omega-3 içeriği yüksek balıklar; somon, sardalya, palamut, lüfer, hamsi, ton balığı, uskumrudur. Beyin sağlığı açısından haftada 2-3 kez balık tüketilmesine özen gösterilmelidir.



Kırmızı et



B12 vitamini eksikliği unutkanlığın en önemli sebepleri arasındadır. B12 vitamini hayvansal kaynaklarda yüksek oranda bulunduğu için kırmızı et ve süt gibi hayvansal kaynakların tüketimine özen gösterilmelidir.

Yumurta

Yumurta, hem B12 kaynağıdır hem de içeriğinde kolin maddesi yer alır. Yumurta sarısında bulunan kolin maddesinin epilepsi nöbeti kaynaklı hafıza kayıplarında azalma sağladığı yapılan araştırmalarda gözlenmiştir. Yumurtanın içeriğinde bulunan protein, B, D ve E vitaminleri de hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bu önemli protein kaynağını, her gün bir adet tüketebilirsiniz.

Koyu renkli meyveler

Flavonoidler, çilek, yaban mersini, böğürtlen, nar, mürdüm eriği, frambuaz ile siyah dut gibi kırmızı ve mor meyvelere renk vermelerinin yanı sıra hafızanın güçlenmesine de yardım eder. Zihinsel anlamda kendinizi ileri yaşlarda da dinç hissetmek istiyorsanız, içecek seçeneklerinize nar suyunu ekleyip, günlük beslenmenizde bu meyveleri tüketebilirsiniz.

Avokado

Beyin ve hafızaya fayda sağlayan önemli meyvelerden biri de avokadodur. K vitamini ve folat içeren avokado, özellikle bellek ve konsantrasyonun iyileştirilmesine destek olmasının yanında inmeye karşı da koruma sağlar.

Ispanak

Ispanak, beyin ve zihin sağlığı açısından önemli bir besindir. A, C, E ve K vitaminleri ve demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olan ıspanak, düzenli bir şekilde tüketildiği zaman zihin sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Ispanağın yanı sıra lahana, roka, nane ve maydanozu da beslenme listenize eklemelisiniz. Yapılan araştırmalar, bu sebzelerin zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında azalttığını gösteriyor.



Brokoli



Bilişsel fonksiyonların geliştirilmesinde etkili olan diğer bir sebze ise brokolidir. Faydaları saymakla bitmeyen brokoli, içeriğindeki K ve B vitamini sayesinde hafızanın gelişmesine destek sağlar. Depresyon ve zihinsel yorgunluğa iyi gelen besinlerden biri de yine brokolidir.

Bitter çikolata

Hem lezzetli hem faydalı olan bitter çikolata da beyin sağlığı açısından önemli bir yere sahip. Bitter çikolatada bulunan kakao flavonoidleri bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor, öğrenme ile hafıza üzerinde olumlu etki yaratıyor. Haftada 40 gram bitter çikolata tüketebilirsiniz. Ancak bitter çikolatayı fazla tüketmek kilo almanıza neden olabilir. O nedenle kontrollü bir şekilde tüketmeye özen gösterin.