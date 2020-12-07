Strese karşı savaşan besinler

Covid-19 vaka sayılarının ciddi bir şekilde artış göstermesi nedeniyle saat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları yeniden hayatımıza girdi. Hastalığa yakalanma korkusu ve sokağa çıkma yasakları maalesef ki, hayatımızı zorlaştırarak daha fazla strese maruz kalmamıza neden oluyor. Yapılan araştırmalar göre; stres yaratan durumlarla karşılaşıldığı zaman, genellikle zararlı yiyecek seçimlerine yöneliyoruz. Mesela daha fazla kahve tüketiyor, su içmeyi ihmal ediyor, fast food tarzı besleniyor ve tatlı tüketimini artırmak gibi hatalı seçimler yapıyoruz. Ama bu durumu tersine çevirebilir, sağlıklı besinler tüketerek, stres ile baş edebilirsiniz.

Vücudumuz strese nasıl tepki verir?

Strese girdiğimiz zaman vücudumuzdaki her organın bu duruma tepki verdiğini söyleyebiliriz. Öncelikle organlarımız aşırı bir şekilde çalışmaya başlar. Kalbimiz daha fazla atar, kan şekerimiz yükselir. Bütün kaslarımız kasılır. Beynimize daha fazla kan gider, aşırı bir heyecan ve panik durumu yaşarız. Baş edebileceğimizden daha fazla ve uzun süren stres durumunda ise bedensel ve ruhsal hastalıklarla karşı karşıya kalırız.

Stresin beraberinde getirdiği hastalıklar

-Stresli durumda baş ağrıları sıklaşır.



-Aşırı gerginlik sonucu; mide ülseri, reflü ve hazımsızlık görülebilir.



-Kabızlık, ishal ve gaz şikayetleri oluşur.



-Saçkıran, egzama, tedaviyle düzelmeyen kaşıntı gibi cilt rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.



-Geçmeyen boyun, bel ve kas ağrıları oluşur.



-Hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalıkları, çoğunlukla aşırı stresli kişilerde daha sık görülmektedir.



-Depresyon, kaygı bozuklukları, panik bozukluk gibi hastalıklar, gergin kişilerde daha sık görülür.

-Cinsel isteksizlik meydana gelir.



-Unutkanlık, zihinsel karışıklık, konsantrasyon ile dalgınlık sorunları ortaya çıkar.

-Mutsuzluk, yorgunluk ve motivasyon eksiliğine de neden olur.

Strese iyi gelen besinler



Bazı gıdaların stresi arttırdığını ve bazılarının ise stresle savaştığını hatırlayarak, beslenme programınızda yer alan gıdalara dikkat etmelisiniz. Farklı yöntemler deneyip başarılı olmadığınızı düşündüğünüz zamanlarda pes etmeyin, tekrar deneyin ya da bir uzmana danışın. Peki, strese karşı savaşmanıza yardımcı olacak besinler nelerdir? İşte size hem sağlıklı hem de sizlere mutluluk verecek öneriler…

-Kahve, çay ve gazlı içeceklerden bu süreçte uzak durun.

-Güne güzel bir kahvaltı ile başlayın. Kahvaltınızda yumurta, peynir, ceviz, zeytin ve yeşilliklerden oluşan gıdalar olmasına özen gösterin.

-Mevsimine göre taze meyve ve sebzeleri günlük beslenme listenize ekleyin. Bu besinlerden alacağınız vitamin ve mineraller, stresinizi azaltmanıza destek olacaktır. C vitamini bakımından zengin olan kivi, turunçgiller, biber, koyu yeşil yapraklı sebzeleri bolca tüketmelisiniz.

-Yaban mersini, ahududu, böğürtlen gibi meyveler, yüksek antioksidan kapasiteleri sayesinde vücudumuzu strese karşı korur.

-Antep fıstığı, ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri de porsiyonlarını kontrol altında tutarak yemek listenize ekleyebilirsiniz.

Triptofan eksikliğine dikkat

-Yanlış ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkan triptofan eksikliği, ruhsal ve zihinsel problemlerin oluşmasına neden olur. Triptofan, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun öncüsü olan bir amino asittir ve stresi uzaklaştırarak, uyku bozukluklarını önler. Triptofanın yeteri kadar almak içinse protein değeri yüksek gıdalara yönelmek gerekir. Bunun için tavuk, hindi yumurta, süt, yoğurt, peynir, kefir, kuru baklagiller, ananas ve muz gibi gıdalar tüketebilirsiniz.

-Karbonhidratlar, zihinsel işlevlerimiz açısından önemlidir. Ancak şeker, beyaz unlu gıdalar, tatlılar ve işlenmiş gıdalar yerine tam tahıllı gıdalar, yulaf, sebze ve meyve gibi lif içeriği yüksek olan karbonhidratları tüketmelisiniz.

-Sağlıklı beslenme listelerinin ilk sıralarında yer alan balık da, stresle mücadelenizde vazgeçilmez gıdalar arasında bulunuyor. Bu nedenle balık yemeye özen gösterin.

-Yapılan birçok akademik araştırma, bitter çikolatanın kortizol gibi stres hormonlarını azaltabileceğini gösteriyor. Bitter çikolatayı da miktarına dikkat ederek tüketebilirsiniz.

D vitamini almayı ihmal etmeyin

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynayan D vitamini, stres ve kaygıyı azaltma anlamında da öne çıkıyor. En iyi D vitamini kaynağı güneştir. Ancak, deniz ürünleri de D vitamini deposudur. Özellikle somon, uskumru, ringa, ton balığı, karides, istiridye, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri ve balık yağı, D vitamini içeren besinler arasındadır.

-Magnezyum, yorgunluk ve depresyon durumlarının engellenmesine destek olur. Keten tohumu, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, muz, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar, magnezyum açısından zengin gıdalardır. Diyetinize bu gıdaları eklemeyi ihmal etmeyin.

-Avokado da iyi bir omega 3 kaynağı olduğu için konsantrasyonun artmasına, stresin ve anksiyetenin azalmasına yardımcı olur. Yapılan bir akademik araştırmada, öğle yemeğinde yarım avokado tüketen kişilerin, ilerleyen saatlerde besin alımlarını yüzde 40 oranında azalttıkları görülmüş. Ayrıca avokadonun stresli durumlarda sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeyi de engellediği gözlenmiş.

-Bol su tüketimini asla ihmal etmeyin. Susuzluk, kişiyi gergin ve sinirli yapar. Ayrıca su, vücuttaki şişkinlik, ödem ve özellikle stresle artan toksinlerin vücudumuzdan atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle günde en az 2 buçuk litre su tüketmeye özen gösterin.