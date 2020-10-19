Midenizde de grip olabilir

Koronovirüs ile mücadele ettiğimiz bu süreçte bizleri bekleyen çok ciddi tehlikelerden biri de mide gribi. Oldukça bulaşıcı olan bu hastalık, ishal, mide ağrısı, kusma ve ateş gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Tıbbi literatürde viral gastroenterit olarak adlandırılan mide gribine yakalanma sebebi ise çok bulaşıcı olmalarıyla dikkat çeken norovirüsler ve rota virüsler...

Çok kolay bulaşıyor

Grip denildiği zaman akıllara ilk olarak burun akıntısı, öksürük, burun tıkanıklığı ya da yüksek ateş gibi belirtiler gelir. Ancak konumuz mide gribi olduğu zaman, bu belirtiler yerini karın ağrısı, ishal, kusma, ateş ve kas ağrılarına bırakıyor. Tıptaki adıyla viral gastroenterit olan mide gribi, sindirim sistemine tutunan rotavirüs ve norovirüslerin neden olduğu bir bağırsak enfeksiyonudur. Kişiden kişiye çok kolay bulaştığı içinde salgınlara neden olabiliyor. Ayrıca tüm dünyada görülen ishal vakalarının önemli bir kısmından bu virüslerin sorumlu olduğunu da söyleyebiliriz.

El hijyenine dikkat!

Bu iki virüs, kalabalık ve kapalı ortamlarda yaygın olarak görülüyor. Norovirüs enfeksiyonu; hastaneler, okullar, kreşler gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda hızlı bir şekilde insandan insana ya da kirli gıdalarla bulaşır. Hasta bir kişinin temas ettiği noktalara dokunulması hastalığın size bulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle kalabalık ortamlarda, toplu taşıma alanlarında vakit geçirdikten sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Kişisel ve genel temizlik kurallarına uymak hastalığı önleme noktasında büyük önem taşımaktadır.

Çocukları ve yaşlıları daha çok etkiliyor

Hastalık belirtileri virüs alımından 48 saat içinde kendini göstermeye başlar. Mide gribi, yaşlılarda, çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ağır seyir eder. Bu nedenle hastalıktan korunmak çok önemlidir. Özellikle koronavirüsüyle mücadele ettiğimiz bu dönemde mide gribine yakalanmamak için alınacak önlemlere dikkat etmeniz gerekmektedir.



-Tüm griplerde olduğu gibi bol sıvı almak ve sağlıklı beslenmek hastalığın gerilemesi için çok önemlidir.



-Mide gribinin herhangi bir aşısı bulunmamaktadır. Bu nedenle enfeksiyondan korunmak için hijyen ve temizlik kurallarına uymak gerekir. Özellikle kalabalık ortamlarda vakit geçirdikten sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Bunun yanı sıra tuvalet sonrası, yemek hazırlamadan ve yemeden önce el hijyenin dikkat edilmelidir.



-Meyve ve sebzeler, tüketilmeden önce iyice temizlenmelidir.



-Kirli yüzeyler, kapı kolları, mobilyalar temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.



-Hastalık geçirildikten sonra virüs bulaşmış, çarşaf, giyecek, örtü gibi çamaşırlar yüksek ısıda su ve sabunla hemen yıkanmalıdır.



-Şehir sularında sorun varsa kaynatılıp, soğutulduktan sonra kullanılmalıdır.



-Enfeksiyonu olan kişiler, hastalıkları sırasında yemek hazırlamamalıdır.