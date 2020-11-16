Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları

Koronavirüs endişesi yaşadığımız bugünlerde, havaların soğuması da kış hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Soğuk havalarla birlikte artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonları ve boğaz ağrısı şikayetleri, koronavirüs paniğiyle de birleşince birçok kişinin tedirgin olmasına yol açtı. 5 ila 7 gün içinde kendiliğinden iyileştiği gözlenen boğaz ağrısı için, çoğunlukla ilaç kullanımına gerek kalmaz. Ancak rahatsızlığa bakteriyel enfeksiyon neden olduysa, o zaman doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı gerekebilir. Bu tip durumlarda evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ekinezya ve kuşburnu çayları, semptomların hafiflemesine ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek olacaktır.



Boğaz ağrısı neden olur?

Üst solunum yollarında meydana gelen bir enfeksiyona ya da bakteriye bağlı olarak boğaz ağrısı gelişebilir. Ani hava değişimleri, reflü, gece uyurken ağızdan nefes almak, küf, polen ve toz gibi etken maddelere karşı alerji de hastalığı tetikleyebilir. Tütün, alkol ve bazı baharatlar gibi tahriş edici maddelerin kullanılması, boğaz ağrısına neden olur. Nemsiz ortamlarda bulunmak, bağırmak veya yüksek sesle konuşmak da boğazı tahriş edebilir.

Boğaz ağrısı belirtileri nelerdir?

-Boğazda kuruluk,

-Öksürük ve ateş,

-Boğazda kaşıntı ve yanma hissi,

-Bademciklerin şişmesi,

-Yorgunluk hissi,



Boğaz ağrısına iyi gelen çaylar

Ekinezya çayının faydaları

Boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusuna verilen cevapların ilk başında sıvı tüketimi gelir. Günlük sıvı tüketiminize bitkisel çayları dahil ederseniz, boğazdaki ağrının ve acının azalmasını sağlayabilirsiniz. Ekinezya çayı, sağlığa olan faydaları nedeniyle bu dönemlerde içebileceğiniz bitki çaylarından biridir. Her derde deva olduğu belirtilen ekinezya, geleneksel tıbbın olmazsa olmaz bitkileri arasında yer alır. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek olan ekinezya, enfeksiyon önleyici özelliği ile başta farenjit, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip gibi birçok kış hastalığına iyi gelir. İçeriğindeki A, B2, C ve E vitaminlerinin yanı sıra çeşitli mineraller bakımından da zengin olan ekinezya, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ekinezya, kanser hücresi oluşumunu engellemesi, kabızlığa doğal çözüm olması ve kilo vermeye yardımcı etkileriyle de insan sağlığına oldukça yararlı bir bitkidir.

Ekinezya çayı nasıl yapılır?

1 ya da 2 çay kaşığı ekinezya yaprağını veya çiçeğini 1 bardak kaynar suya koyun. Biraz bekledikten sonra çayınızı içebilirsiniz. Ekinezyanın kökünden 1 çay kaşığı kadarını 1 ya da 2 bardak suyla 10 dakika kadar kaynattıktan sonra da çay olarak tüketebilirsiniz. Bu çayı, günde 2 defa rahatlıkla içebilirsiniz ancak 4 bardaktan fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz.

Kuşburnu çayının faydaları

Boğaz ağrınıza iyi gelebilecek diğer bir bitki ise kuşburnudur. İçeriğindeki zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnunun yemişleri, bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında da kullanılır. Kuşburnunun insan sağlığına faydalarını ise şöyle sıralayabiliriz;

-Demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önler.

-Kuşburnu, A vitamini açısından zengin oluşuyla cildin elastikiyetini korur ve yaşlanmasını geciktirici etki yaratır. Kolajen seviyesini de artırır.

-Kabızlık şikayeti çekenler için doğal bir şifa kaynağıdır.

-İçeriğindeki güçlü antioksidanlarla kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesini engeller.

-Yapısında bol miktarda bulunan C vitamini, polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu; A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi değerli mineralleriyle vücut direncini artırır.

Kuşburnu çayı nasıl yapılı

Çayınızı hazırlarken öncelikle 5-6 adet kuşburnunu hafif ezerek çatlatın. Daha sonra bir bardak kaynar suda 10 dakika demleyin. Demlerken kapağını kapalı tutun. Kuşburnunun içeriğinde bulunan C vitaminin azalmaması için demleme süresini uzatmayın.

Bitki çayı tüketirken nelere dikkat edilmeli?

-Kuşburnu ve ekinezya çayının gün içerisindeki toplam tüketim sayısı 2 ila 4 bardak arasında olmalıdır.

-Sıcak çaya eklenen balda “Hidroksimetil furfural” adı verilen zararlı bir bileşik oluştuğu için bitki çayları bal ile karıştırılmamalıdır.

-Her iki bitki çayı da antidiyabetik, kan sulandırıcı, immün sistem baskılayıcı ve antidepresan ilaçlarıyla birlikte tüketilmemelidir.

-Açıkta satılan bitki çaylarına farklı türde bitkiler, toz ve tarım ilacı gibi maddeler karışabildiği için ürünlerin güvenli kaynaklardan temin edilmesi gerekmektedir.