Siber dolandırıcılığa karşı nelere dikkat edilmeli?

Siber dolandırıcılıkta en sık karşılaştığımız durum sahte internet siteleri açılarak akla mantığa sığmayacak derecede düşük fiyatları alıcıya göstererek bir an evvel alıcının kredi kartı bilgilerini elde etme maksadıdır. Bu şekilde elde edilen kredi kartı bilgilerinin ardından siber dolandırıcılar kartta bulunan bütün parayı kendi yollarıyla çekerek sırra kadem basmaktadırlar. Konu ile alakalı Türk Ceza Kanunumuzun 245.maddesinde yer alan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması‘’… kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.’’ demektedir.

Siber dolandırıcılar tarafından meydana getirilen bir diğer kanuna aykırılık ise kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesidir. Türk Ceza Kanunumuzda 135.maddede getirilen düzenlemeye göre hukuka aykırı yollarla kişisel verilerin kaydedilmesi durumunda suçu işleyen kimseye verilecek olan ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Tüketiciler paralarını geri alabilir mi? Bu durumda nasıl bir yol izlenmeli?

Siber dolandırıcılığa maruz kalan kimselerin paralarının geri alınabilip alınamaması dolandırıcılık türüne göre farklılık arz etmektedir. Öncelikle değerlendirme yaparken banka üzerinden paranın çekilip çekilemediğine göre farklılık arz edecektir. Banka tarafından işlemin iptal edilebilir olduğu durumlarda acilen banka ile iletişime geçilerek işlemin iptali sağlanabilir. Ancak CVC kodu veya SMS gibi doğrulama kodları olmadan dolandırıcılığa maruz kalındığı durumlarda ise paranın geri alınması zorlaşacaktır.

Adli kolluk tarafınca siber dolandırıcılığın ve failin tespit edilmesi ile birlikte de oluşan zarar dolayısıyla faile başvuruda bulunulabilecektir.

Siber dolandırıcılıktan kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Öncelikle bilinen ve güvenilirliği test edilmiş sitelerden alışveriş yapmaya özen gösterelim. Alışveriş yapmak istediğiniz sitenin size mağduriyet yaratıp yaratmayacağından emin olun. Eğer bir sanal kart sahibi değilseniz sanal kart edinmenizde fayda vardır. Kredi kartı veya banka kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor. Size ulaşan her linke tıklamamanız, tıklasanız da orijinal site olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte bilinir ve güvenli olan mağazaların uygulamalarından alışveriş yapmaya özen gösterilmelidir. Uygulamalar web sitelerinden daha izole bağlantılar olduğu için kişisel verilerinizin ele geçirilmemesi açısından daha güvenlidir. Eğer site üzerinden alışveriş yapmakta ısrarlıysanız, alışveriş yaptığınız sitenin başlığına bakarak işlem yapmak gereklidir. Güvenilir olmayan veya eksik isimli sitelerden yapılan alışverişler siber saldırıya daha elverişli bir ortam oluşur ve verileriniz siz farkında olmadan çalınabilir. Son olarak; İki aşamalı kimlik doğrulama yöntemi kullanmaya da özen gösterilmelidir. Yapılan alışverişlerde SMS doğrulaması gibi bankayla entegreli işlemleri tercih etmekte fayda bulunmaktadır.