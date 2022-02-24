Miras hukukunda evlatlığın yeri nedir?

Miras kelime anlamı itibari ile de vefat eden kişinin hak ve borçlarını yani terekeyi ifade etmektedir. Bu kapsamda, miras hukuku; kişinin vefat etmesinden sonra vefatına bağlı tasarruflarını, mirasa konu olan mallarının ve varsa borçlarının kanuni mirasçılara ve iradi olarak kişinin kendisinin belirlediği hukuki açıdan atanmış mirasçı olarak ifade ettiğimiz diğer mirasçılara ne şekilde paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır ve spesifik bir çalışma alanımızdır. Aslında toplumumuzda miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar oldukça fazladır. Bu uyuşmazlıkların nasıl ve ne şekilde giderileceği hususunda çok sayıda yasal düzenleme mevcuttur.

Diğer yandan evlatlık kurumu ise asıl olarak sevgi ve şefkat göstermeyi arzulayan ebeveynlerin başka bir kişiyle hukuki prosedürleri yerine getirmek suretiyle altsoy ilişkisi kurmasıdır. Peki, evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur mu? Evlatlığın ne şekilde ve hangi oranda mirasçı olacağı hususunda Türk Medeni Kanunu’muzda yer verilen yasal düzenlemeler konuya ışık tutmaktadır.

Evlatlık, miras hukuku açısından nasıl bir konumdadır?

Kan hısımı olmayıp da zümre mirasçısı olabilen kişiler sadece evlatlık ve kişinin altsoyudur. Zümre mirasçılığı sistemi, basit ve sade bir sistem olmakla beraber kimlerin ne oranda mirasçı olabileceği kolaylıkla hesaplanabilmekte olup hukuk sistemimizde benimsenen sistemdir. Bu anlamda evlatlık, evlat edinene adeta kan hısımı gibi mirasçı olur. Bununla beraber yasal düzenlemelere göre; evlatlık, çifte mirasçılığa sahiptir yani hem onu evlat edinen kişiye hem de biyolojik ailesine mirasçı olur.

Evlatlığın, evlat edinene mirasçı olmasında iki önemli hususa değinmek gerekir, birincisi evlat edinen kişinin vefatı sırasında evlatlık ilişkisinin geçerli olarak kurulmuş ve devam ediyor olması gerekmektedir. Bu şartların gerçekleşmediği durumlarda evlatlık, kendisini evlat edinene yasal mirasçı olamayacaktır. İkinci önemli husus ise evlatlığın mirasçılığının tek yönlü oluşudur. Daha açıklayıcı olmak gerekirse evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur fakat evlat edinen, evlatlığın mirasçısı olamayacaktır.

Evlatlık, evlat edinenin kan hısımlarına veya mirasçılarına mirasçı olabilir mi?

Evlatlık ilişkisi sadece evlat edinen ve evlatlık arasında kurulur. Bu nedenle evlatlık, evlat edinene yasal mirasçı olabilir fakat evlat edinenin kan hısımlarına mirasçı olması mümkün değildir.