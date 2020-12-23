Hakaret davası nasıl açılır?

Hakaret suçunun işlenmesi için tarafların aynı ortamda ve yüz yüze olmaları gerekmez telefon, e-posta veya bir aracı vasıtasıyla doğrudan doğruya mağdura yönelen hakaret fiilleri de huzurda hakaret sayılır. Hakaret suçu ile korunan hukuki değer kişilerin onur, şeref ve saygınlığıdır. Bir kimse için rencide edici, hakaret olmayan söz veya davranış başka bir kimse için onur ve şerefine yönelik saldırı niteliği taşıyabilmektedir.

Hakaret suçu kamu görevlisine karşı görevinden dolayı; dini, siyasi, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlere yönelik olarak işlenmesi durumunda verilecek olan cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaret suçu günümüzde sıkça karşılaştığımız şekilde internet yoluyla da karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medyada hakaret suçunun meydana geldiğini görebilmekteyiz.

Hakaret için mağdurun huzurunda veya mağdurun gıyabında ve fakat en az üç kişiyle ihtilat ederek (gıyapta hakaret) gerçekleştirilebilir. Gıyapta hakaret mağdur haricinde birlikte veya dağınık olmak üzere en az 3 kişiyle ihtilat ederek bu fiili meydana getirmesi gerekmektedir. Suçun fiilini oluşturan fail ihtilatı kasten gerçekleştirmelidir.

Hakaret suçu mağduru yaşayan bir kişinin dışında hayatta olmayan bir kişiye karşı da işlenebilir. Türk Ceza Kanunumuz bu durumu kişinin hatırasına hakaret olarak nitelendirmiş olup TCK 130’daki hükme göre “Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” demektedir.

Hakaret suçunda ele alabileceğimiz son durum ise haksız fiile maruz kalan kişinin veya karşılıklı hakaret etme durumu içerisinde yer alan kişinin durumudur. Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza indirime tabi tutulabileceği gibi tamamen kaldırılabilir de. Bu durum mahkemenin kanaatine ve olayın içeriğine göre değişkenlik göstermektedir. Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde yine olayın içeriğine göre, taraflardan her ikisi veya yalnızca biri hakkında verilecek cezada indirim uygulanabileceği gibi cezanın kaldırılmasına da hükmedilebilecektir.

Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksamayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

Hakaret suçu mahkemelerin doğrudan veya hukuki olarak bilinen adıyla re’sen incelenecek konular değildir. Muhakkak mağdur olan kimsenin şikayette bulunarak konuyu yargıya taşıması gerekmektedir. Hakaret suçu ile ilgili yargılamalarla Asliye Ceza Mahkemeleri ilgilenmektedir.