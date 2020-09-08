Boşanan erkek eşinden nafaka alabilir mi?

Ancak gelişen ve değişen dünya yapısıyla ve anayasal hak olan eşitlik ilkesi gereği kadınlar da erkekler kadar toplumun her alanında söz sahibidir. Türk Medeni Kanunu da bu bağlamda düzenlenmiştir. Sözgelimi kanunumuzda nafakaya ilişkin hükümlerde cinsiyet belirtmeksizin nafaka istenebileceğini söylenmiştir.

Türk Medeni Kanunu 175. maddesinde belirtildiği üzere boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan kimse boşanmaya diğer eşe göre daha ağır kusuru sebebiyle yol açmadı ise ekonomik durumlar göz önünde bulundurularak süresiz olarak bir nafaka talep edebilecektir. Çekişmeli boşanma davalarında ise mahkeme süresince tarafların hak kaybına uğramamaları adına mahkemede tedbir nafakası talep edilebilecektir.

Çekişmeli boşanma davasında tedbir nafakasıyla başlayabilen ve boşanma sonrasında süresiz şekilde devam eden yoksulluk nafakasına mahkemece karar verilecektir. Mahkeme yoksulluk nafakasına kadın veya erkek olarak karar vermeyecektir. Yoksulluk nafakası talep eden kişinin boşanmadaki kusur derecesine ve nafaka talep eden kişinin boşanma sonrası ekonomik durumunda gerileme meydana gelecek olması gerekmektedir. Yoksulluktan kasıt ekonomik durumda meydana gelecek gerilemedir.

Hangi durumlarda erkek nafaka alabilir?

Kadınların da erkekler kadar ekonomik hayatta söz sahibi olduğu bu dönemlerde boşanma ile birlikte eğer erkek ekonomik olarak bir gerileme içerisinde ise ve boşanmada ağır kusurlu olan taraf değilse erkeğe de nafaka bağlanmasına hükmedilebilir. Erkeğin talep edebileceği nafaka bakımından da bir kısıtlama yoktur. Elde edilen gelirler, ihtiyaç durumları ve hakkaniyet gereği yoksullaşma oranına göre bir nafakaya hükmedilebilecektir.

Kendisine nafaka bağlanması için nafaka talep eden eşin boşanmada daha az kusurlu olan taraf olması lazım. Yani sözgelimi eğer erkek, boşanmaya sebebiyet verme açısından eşinden daha çok kusurlu ise kendisine nafaka bağlanması söz konusu olamayacaktır. Eğer ortada kanunda belirtilen özel haller var ise (zina, şiddet, terk vs.) kesinlikle nafaka bağlanmayacaktır. Toplumca bilinen adıyla şiddetli geçimsizlik hallerinde ise her olayda mahkeme durumun şartlarını göz önünde bulundurarak daha kusurlu olan tarafı belirleyebilecektir.

Erkek, boşanma sonrası dönem için yoksulluk nafakası talep edebileceği gibi boşanma süresince de çekişmeli yargı görülürken tedbir nafakası talebinde bulunabilir.

Ekonomik durum iyileşirse nafaka kaldırılabilir mi?

Kendisine nafaka bağlanan eş ile ilgili belirtilmesi gereken bir diğer durum ise nafaka bağlandıktan sonraki durumdur. Nafaka bağlanan eşin ilerleyen süreçte ekonomik durumdaki iyileşme ile birlikte nafaka veren taraf nafakanın azaltılmasını veya tamamen kaldırılmasını talep edebilecektir.

Nafaka talebi ne zaman yapılmalı?

Boşanmalarına karar verilen eşler bakımından nafaka talebi boşanmayla birlikte 1 yıl içerisinde gerçekleşmelidir. Aksi halde bir yıllık sürenin geçmesi ile taraflar artık nafaka talep edemeyeceklerdir. Bununla birlikte anlaşmalı boşanma davalarında da tarafların nafaka talep etmemeleri üzerine verilen mutabakat gereği sonrasında nafaka talebi gerçekleşemeyecektir.

Yukarıda da belirttiğim üzere anayasal haklardan eşitlik ilkesi gereği kanunlarımız kadın-erkek ayrımı yapmamış ve toplumsal hayatı düzenlediği bu düzenlemelerde herkesin eşitçe yararlanabileceği bir düzen üstüne kurulmuştur.