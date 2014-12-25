Kışa özel beslenme tüyoları

Kış aylarında hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlığı yakalamanın güçlü bir bağışıklık sistemiyle mümkün olduğunu söyleyen Diyetisyen Berrin Yiğit, bunu sağlayacak beslenme ve egzersiz düzenine dair bilgiler verdi.

“Tabağınıza aldıklarınız sağlığınızı şekillendirir. İhtiyacınız kadar enerjiyi doğru kaynaklardan aldığınızdan emin olmak için tabağınızın yarısı sebze, çeyreği yağsız et ve diğer çeyreği ise ev yoğurdu olmalıdır.



Doğa, insanoğlunun ihtiyaçlarına yanıt veren besinleri sunmaktadır. Sebze ve meyvelere rengini veren besinler, virüs ve bakterilere karşı koruyuculuğun artmasına yardımcı olacağından günde 5-9 porsiyon tüketilmelidir. Kışın meyvelerden nar, kivi, turunçgilleri, sebzelerden kereviz, balkabağı, havuç, kırmızı biber, mor lahana, soğan, sarımsak, ıspanak, pazı, kırmızı turp, brokoli, karnabahar sıkça tüketilmelidir. Gıdaların doğal antibiyotiği sarımsak ve soğan özellikle artırılmalı, mümkünse her sabah 1 diş sarımsak yutulmalıdır.”

Karaciğer ve barsaklara iyi bakmak gerekiyor

“Vücudun temizlenmesinde, besinlerin kullanılmasında görevli karaciğer ve barsak adeta bağışıklığın kalesidir. Bu iki organ özel kürlerle desteklenmelidir. Karaciğer sağlığı için kışa girerken 2 hafta, düzenli olarak aç karna 10 dal maydanoz, yarım limon suyu ve 1 bardak suyu mikserden geçirip içmek zindelik kazandıracaktır.



Barsak florasının zenginleşmesi ve rahat tuvalete çıkmak için ise probiyotiklerden faydalanın. Bunun için piyasada probiyotik katkılı yoğurt, süt ürünleri, müsli, kefir, turşu, geleneksel ev yoğurdu, boza, elma sirkesinden faydalanın. Lif yapısının daha etkili olması için bir ara öğünde bitki çayı eşliğinde taze veya kuru hünnap, armut, elma, kayısı, kuru erik tüketilmelidir.

Protein kaynaklarını ihmal etmeyin ama mutlaka yağsız olanları tercih edin. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitler hücrelerin temel sağlığını dolayısıyla bağışıklık sisteminin de gücünü oluşturmaktadır. Doymuş yağlardan elimine edilmiş, beyaz et, balık, kümes hayvanları, yumurta, kurubaklagiller ve soya kaynağı ürünler tercih edilmelidir.”