MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBerrin Yiğit Kadınlar için afrodizyak etkili besinler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Yazarlar >Berrin Yiğit >Kadınlar için afrodizyak etkili besinler
Yazarlar
02.06.2015 - 00:00 |  Son Güncelleme:

Kadınlar için afrodizyak etkili besinler

Berrin Yiğit
Berrin Yiğit
Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berrin Yiğit
Berrin Yiğit
Kadınlar için afrodizyak etkili besinler

Hangi yiyecekler cinsel gücü artırıyor?

  • Mutluluk hormonunu artıran enerji veren çikolatanın özellikle bitter olanlarını tercih edin, fazla tüketmeyin.
  • Meyvelerden kayısı, çilek, ahududu, muz, hurma, üzüm, incir, şeftali, elma, karpuz ve kivi önceliklidir.
  • Sebzelerden avokado mutlaka salatalara eklenmelidir.
  • Bal, pekmez de etkili tatlılardandır.
  • Tarçın, karanfil, zencefil ve ginseng de etkili afrodizyaklardandır.

Enerji, dinamizm katacak bitki çaylarını bol bol içmelisiniz. Gün boyu tüketeceğiniz su ve bitki çayları sizi toksinlerden arındıracak, terleme sağlayarak vücudun temizlenmesine, cildin daha dinç görünmesine yardımcı olacak ve parfümünüz daha uzun süre kalıcı durabilecektir. Seçilen besinler kadar ambians da önemlidir.

False
Berrin Yiğit
Berrin Yiğit
Diyetisyen
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Köprücük kemiği nedir, nerede? Köprücük kemiği kırığı belirtileri ve tedavisi
Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 aşılarının delta varyantı üzerinde etkinliği
Diyet hapları ve kas geliştirici ilaçlar karaciğer rahatsızlıklarına neden olur mu?
PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR Testinin sonuçları ne zaman çıkar?