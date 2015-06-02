Kadınlar için afrodizyak etkili besinler

Mutluluk hormonunu artıran enerji veren çikolatanın özellikle bitter olanlarını tercih edin, fazla tüketmeyin.

Meyvelerden kayısı, çilek, ahududu, muz, hurma, üzüm, incir, şeftali, elma, karpuz ve kivi önceliklidir.

Sebzelerden avokado mutlaka salatalara eklenmelidir.

Bal, pekmez de etkili tatlılardandır.

Tarçın, karanfil, zencefil ve ginseng de etkili afrodizyaklardandır.

Enerji, dinamizm katacak bitki çaylarını bol bol içmelisiniz. Gün boyu tüketeceğiniz su ve bitki çayları sizi toksinlerden arındıracak, terleme sağlayarak vücudun temizlenmesine, cildin daha dinç görünmesine yardımcı olacak ve parfümünüz daha uzun süre kalıcı durabilecektir. Seçilen besinler kadar ambians da önemlidir.