İşte yağları yakan akıllı beslenme planı!

Diyetisyen Berrin Yiğit, hem vücudu toksinlerden temizleyen hem de kilo verdiren bir ‘akıllı beslenme planı’ hazırladı. Yiğit, kilo vermek adına çeşitli öneriler vermeyi de ihmal etmedi.

AKILLI BESLENME PLANI

1. GÜN

Uyanınca

1 bardak limon dilimli sıcak su

15 dakika sonra 1 kivi

Sabah

Yeşil omlet (3 yumurta akını, 2 yemek kaşığı yağsız lor peyniri ile çırpın. 1 yemek kaşığı zeytinyağında ince kıyım dereotu ve maydanozu pişirin. Pul biber ve karabiber serpin, yumurtayı ekleyin.)

Bolca domates

Ara öğün

1 kutu sade probiyotik yoğurt (1 çay kaşığı çörek otu ile)

Öğle

Sebzeli Meksika fasulyesi (Haşlanmış brokoli, turuncu, kırmızı, yeşil biber, kabak küp küp doğranır. Haşlanmış 1 kase Meksika fasulyesi eklenir. 2 yemek kaşığı zeytinyağı,1 tatlı kaşığı hardal ve limon suyu çırpılıp sos yapılır.)

Ara öğün

1 yeşil elma

10 yarım ceviz üzerine yarım litre limon dilimli sıcak su.

Akşam

Sınırsız balık ızgara

Sınırsız semizotu salatası (1 yemek kaşığı zeytinyağı, limon ve elma sirkesi sos ile)

Gece

1 bardak limon dilimli rezene çayı

10 çiğ badem

2. GÜN

Uyanınca

1 bardak limon veya elma dilimli, nane yapraklı sıcak su

Sabah

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

8 çilek

1 kivi

Toz tarçın

Yağsız süt veya yoğurt

Ara öğün

10 yarım ceviz

Yarım litre sıcak su

Öğle

Sınırsız zeytinyağlı enginar (Arpacık soğanlı, kurutulmuş domatesli, ince kıyım dereotlu pişirilecek.)

125 gram az yağlı yoğurt

Ara öğün

Tam tahıllı tost (Beyaz peynirli, domatesli, fesleğenli)

Akşam

Sınırsız semizotu yemeği (2 yemek kaşığı bulgurla pişirin.)

Sınırsız az yağlı yoğurt

Gece

1 dilim ananas

1 kivi üzerine yarım litre limon dilimli sıcak su

3. GÜN

Uyanınca

1 bardak limon dilimli sıcak su ve 1 kivi

Sabah

Yağsız lor peynirli, dereotlu, maydanozlu, biberli detoks salatası (Sos; 1 çay kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, doğal nar ekşisi ile hazırlanır.)

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim çavdarlı ekmek

Ara öğün

1 yeşil elma

Yarım litre sıcak su

Öğle

Sınırsız sebze çorbası (Patates, mısır, havuç ve bezelye yok. Karışık sebzeler ve 4 yemek kaşığı karabuğday,

2 yemek kaşığı yağ ile pişirilir. Akşama kadar acıktıkça içebilirsiniz.)

Akşam

200-250 gram ızgara bonfile

Domates soslu, kekikli, sarımsaklı karışık sebze sote

Gece

Yarım litre sıcak su

5 yarım ceviz içi

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