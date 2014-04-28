İşte yağları yakan akıllı beslenme planı!
Baharla birlikte kilo verme telaşınız başladıysa bu örnek menüye mutlaka göz atın!
Diyetisyen Berrin Yiğit, hem vücudu toksinlerden temizleyen hem de kilo verdiren bir ‘akıllı beslenme planı’ hazırladı. Yiğit, kilo vermek adına çeşitli öneriler vermeyi de ihmal etmedi.
AKILLI BESLENME PLANI
1. GÜN
Uyanınca
1 bardak limon dilimli sıcak su
15 dakika sonra 1 kivi
Sabah
Yeşil omlet (3 yumurta akını, 2 yemek kaşığı yağsız lor peyniri ile çırpın. 1 yemek kaşığı zeytinyağında ince kıyım dereotu ve maydanozu pişirin. Pul biber ve karabiber serpin, yumurtayı ekleyin.)
Bolca domates
Ara öğün
1 kutu sade probiyotik yoğurt (1 çay kaşığı çörek otu ile)
Öğle
Sebzeli Meksika fasulyesi (Haşlanmış brokoli, turuncu, kırmızı, yeşil biber, kabak küp küp doğranır. Haşlanmış 1 kase Meksika fasulyesi eklenir. 2 yemek kaşığı zeytinyağı,1 tatlı kaşığı hardal ve limon suyu çırpılıp sos yapılır.)
Ara öğün
1 yeşil elma
10 yarım ceviz üzerine yarım litre limon dilimli sıcak su.
Akşam
Sınırsız balık ızgara
Sınırsız semizotu salatası (1 yemek kaşığı zeytinyağı, limon ve elma sirkesi sos ile)
Gece
1 bardak limon dilimli rezene çayı
10 çiğ badem
2. GÜN
Uyanınca
1 bardak limon veya elma dilimli, nane yapraklı sıcak su
Sabah
Yarım su bardağı yulaf ezmesi
8 çilek
1 kivi
Toz tarçın
Yağsız süt veya yoğurt
Ara öğün
10 yarım ceviz
Yarım litre sıcak su
Öğle
Sınırsız zeytinyağlı enginar (Arpacık soğanlı, kurutulmuş domatesli, ince kıyım dereotlu pişirilecek.)
125 gram az yağlı yoğurt
Ara öğün
Tam tahıllı tost (Beyaz peynirli, domatesli, fesleğenli)
Akşam
Sınırsız semizotu yemeği (2 yemek kaşığı bulgurla pişirin.)
Sınırsız az yağlı yoğurt
Gece
1 dilim ananas
1 kivi üzerine yarım litre limon dilimli sıcak su
3. GÜN
Uyanınca
1 bardak limon dilimli sıcak su ve 1 kivi
Sabah
Yağsız lor peynirli, dereotlu, maydanozlu, biberli detoks salatası (Sos; 1 çay kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, doğal nar ekşisi ile hazırlanır.)
1 adet haşlanmış yumurta
1 dilim çavdarlı ekmek
Ara öğün
1 yeşil elma
Yarım litre sıcak su
Öğle
Sınırsız sebze çorbası (Patates, mısır, havuç ve bezelye yok. Karışık sebzeler ve 4 yemek kaşığı karabuğday,
2 yemek kaşığı yağ ile pişirilir. Akşama kadar acıktıkça içebilirsiniz.)
Akşam
200-250 gram ızgara bonfile
Domates soslu, kekikli, sarımsaklı karışık sebze sote
Gece
Yarım litre sıcak su
5 yarım ceviz içi
KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLACAK ÖNERİLER
- Öncelikle vücudunuzu toksinlerden arındırın. Özellikle mevsim geçişlerinde baş gösteren yorgunluk hissi aslında birikimlerin patlak vermesidir. Karaciğer, bağırsak ve böbreklerin daha düşük verimde çalışması kilo yapıyor. İşte bu üç önemli organı temizlemek mükemmel değişimin anahtarı. İlk iş kirleticileri hayatınızdan çıkarın. Sigara, alkol, kirli hava, çöplük gıdalar (fast food, cips, şeker ve şekerlemeler, gazlı içecekler gibi), gereksiz alınan ilaçlar, yapay tatlandırıcılar, katkılı gıdalardan uzak durun. Organik mevsim ürünlerini tercih edin.
- Yağ fazlalığı eşittir toksin birikimi. Yağ hücrelerinde saklanan toksinler, kilo verirken açığa çıktığı için arındırıcı besinler tüketmek gerekiyor. Bunların başında domates, semizotu, maydanoz, kuşkonmaz, turp, limon, enginar, elma, greyfurt geliyor.
- Sarımsağı bol bol tüketin. Karaciğer enzimlerinin desteklenmesinde, vücudun toksinleri atmasında sarımsağın büyük rolü var.
- Bitkilere yeşil rengini veren klorofil, vücuda enerji ve temizlik sinyali de veriyor. Ağır malzemelerin atılması için yeşil yapraklı sebzeleri, brokoliyi, Brüksel lahanasını bolca tüketin.
- Karahindiba çayı biraz buruk tadıyla çok hoşunuza gitmeyebilir ama karaciğeri temizleme, ödem atımı, böbreklerin verimli çalışmasına desteği onu vazgeçilmez yapıyor. İçeriğinde tok tutucu, toksin atıcı güçlü bir lif kaynağı bulunan elma da süper besinlerdendir.
- Yemek için acıkmayı, su içmek için de susamayı beklemeyin. Beslenme düzeniniz ve sürekli su içme alışkanlığınız olmalı.
- Kalorilere takılı kalmayın. Önemli olan o gıdanın besleyiciliği, vücuttaki yıkım hızı. Buna en iyi örnek iyi yağlardır. Unutmayın faydalı yağlar depo yağları yakar. Örneğin somon balığı çok yağlıdır ama çok da iyi bir yağ yakıcıdır. Yine badem, ceviz ve fındık da sağlıklı ve kilo kontrolüne destek atıştırmalıklardır. Bu nedenle diyetlerden eksik etmemek gerekiyor.
- Günde fazladan alınan 50 kalori, yıl sonunda 2.5 kilo artışa sebep olur. Yakabileceğinizden fazlasını yerken bir kere daha düşünün. Özellikle can sıkıntısından yenen atıştırmalıklar size tuzak kurabilir. Buzdolabında, mutfak tezgâhında, sehpalarda muzır atıştırmalıklar olmamalı. Bunun yerine sebze, meyveler bulunmalı.
- Zayıflamaya destek sağlıklı proteinleri her gün her öğünde tüketin. Yumurta, balık, baklagiller, kırmızı et, hindi, tavuk, süt ve süt ürünleri bolca sebze eşliğinde doyurucu menülere dönüşür. Her zaman tabağınızın yarısının sebze olmasına dikkat edin.
- Yeni tatlara açık olun. Zayıflamaya destek karabuğday, kinoa, Meksika fasulyesi, maş fasulyesi, avokado, çörekotu, kefir, probiyotik yoğurtlar, kuşkonmaz gibi süper besinleri beslenmenize katın.
- Bel bölgesi yağlarının erimesine destek olan avokado, yulaf ezmesi, elma sirkesi, çiğ badem, semizotu, balık, beyaz çay, pul biber, tarçın, karabuğday, yumurta, yoğurt ve kefir günlük beslenmenizde yer almalı.
- Su hayattır, günde minimum 2 litre su içmek şart. Buna ilave olarak 1 litre kadar da farklı bitki çayları tüketmelisiniz. Su kaybına yol açan alkol, gazlı içecek, kahve ve şeker katkılı meşrubatlardan uzak durun. Alkol yüksek kalori içeriği, yağlandırıcı etkisi dışında açlık sinyallerini de artırıyor.
- Bağırsak tembelliği yaşıyorsanız sabah aç karnına ve yatmadan önce limon dilimli sıcak su için. Bunu alışkanlık haline getirin. Hazımsızlığa da iyi gelen limonlu suyu yemeklerden sonra da içebilirsiniz.
- Sağlıklı beslenme planınıza her gün 4 bardak farklı bitki çayı ekleyin. Öncelikli seçimleriniz beyaz çay, yeşil çay, mate, biberiye, funda yaprağı, kiraz sapı, mısır püskülü, ıhlamur ve rezene çayı olmalı.