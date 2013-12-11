Sanal seks, cinsel hayatı olumsuz etkiliyor mu?

İnterneti yaşamımızın bütün alanlarında kullanıyoruz hatta seks için bile! Uzman Psikolojik Danışman Beril Papuççuer Öztürk, sanal seksin uzun vadede cinsel sorunlara yol açacağını belirtti ve neden tercih edildiği hakkında bilgiler verdi.

İnternet, sosyal medya ya da kısaca teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda ve artık 7’den 70’e herkes bir şekilde “teknolojik” yaşıyor. Seksin ya da cinselliğin de hayatın içinde var olduğunu da kabul etmemek mümkün değil. Teknoloji ve cinsellik bir araya gelince ortaya çıkan yeni ya da uzun süreden beri hayatlara giren kavram: Sanal seks.

Sanal seksi tercih edenlerin çoğunlukla içe dönük, kendini ortaya koymada zorlanan, sosyal fobileri olan ve eleştiriye karşı hassas olan kişiler. Bu tarz kişiler sanal ortamda kendilerini kolay ifade edebiliyorlar ve performans gerginlikleri de azalıyor.

Sanal seksin tercih edilme nedenleri

Sanal seksi tercih edenlerin kendince birçok sebebi vardır. Bunlar çekingenlik, sosyal kaygı, cinsel bilgisizlik ve tecrübesizlik, doyumsuzluk, partneri ya da eşiyle yeterli tatmini yaşayamadığını hissetme, boşlukta olma hissi, dikkatini dağıtma, sorunlarından uzaklaşma, fantezi dünyasını genişletme, sıkıntıdan kurtulacağını düşünme, içindeki cinsel canavarı ortaya çıkarma isteği, sanal ortamı reel ilişkiye göre masum ve zararsız bulma gibi birçok neden sıralanabilir.

Sanal seks kişinin bir seçimidir ve uzun vadede cinsel yöntemi olmaya başlayabilir. Yani başlangıçta karşılıklı kimse kimseye zarar vermiyormuş gibi görünen bu eylem, uzun vadede yıpratıcı ve işin içinden çıkılamaz sonuçlara götürme riski oldukça fazladır. Sanal seks derken kastedilen ana tema cinsel içerikli sohbet ve eylemleri içerir. Sanal seksin reel ilişkiye dönüşme olasılığı da oldukça fazladır. Başlangıçta masum ve zararsız görünen bu girişim sonrasında kişiyi oldukça sıkıntıya sokacak durumlar yaratabilir. Bu durumlar; karşılaştığı kişiden yaşadığı hayal kırıklığı, kendini olduğu gibi gösterme zorunluluğu (sohbette birçok kişi kendini çok farklı gösterme eğilimindedir), hastalık kapma riski, eşini/partnerini aldatma, şantaja maruz kalma riski, hırsızlık, abartılı cinsellik deneyimi yaşayabilme, yalancı tatmin yaşama, sonrasında pişmanlık ve huzursuzluk hissi, ilişkilerine zarar gelme, tanıdıklarıyla karşılaşma gibi birçok risk içerir.

Cinsel hayatı olumsuz etkiliyor mu?

Sanal seks geçek bir cinsel ilişkiden oldukça farklıdır. Gerçek ve sağlıklı bir cinsel ilişki uygun zaman, uygun ortam ve uygun partnerle olması durumudur. Sanal seksi sıklıkla tercih etmeye başlayanlardaki diğer önemli bir risk de özellikle erkeklerde yoğun görülen porno ve mastürbasyon bağımlılığına dönüşmesidir. Adı üzerinde sanal eylemler dizisi gerçekleştiği için yaşanan doyumlar da abartılı ve gerçek dışı oluyor. Gerçek cinsel ilişki yaşadığında sanal sekste yaşadığı tatmini yaşayamayabiliyor. Yaşadığı cinsel ilişki sanal sekste yaşadığının yanında kişiye ”sığ” gibi görünebiliyor. Bekarken sanal seksi tercih eden kişiler, evliliklerinde sanal partnerleri ile yaşadıkları deneyimleri evliliklerinde yaşayamadıklarından hayal kırıklığı ve mutsuzluklar başlayabiliyor. Evli kişiler içinse bilgisayar başında tatmin olma yaşandıkça eşleriyle birlikte olmak istemiyorlar ve gitgide tercihleri eşlerinden sanal dünyaya kaymaya başlıyor. Uzun vadede hem kadında hem de erkekte cinsel sorunlar yaşanmaya başlıyor.

Eğer var olan cinsel problemlerinden endişelenenler bu yolu tercih ediyorsa, bu doğru bir yol değildir. Yani bu yolla sorununuz çözülmez ve tedavi gerçekleşmez. Örneğin sertleşme sorunu, erken boşalma, eşe karşı cinsel isteksizlik, penis boyutu veya şekli ile ilgili endişeler, performans kaygısı, cinsel deneyimsizlik gibi cinsel sorunlar var ise bunun tek doğru yolu uzman bir cinsel terapistle yürütülen cinsel terapi tedavisidir.