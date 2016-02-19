Porno izlemek cinsel isteği artırır mı?

Cinsel içerikli filmler izlemek (porno vb.) bir yere kadar eşlerin cinselliğine renk katabilir. Görsel uyaran etkisi beynin cinsel dürtülerden sorumlu kısmını çok hızlı harekete geçireceğinden çifti olumlu yönde etkileyecektir. Porno izlemenin ilişkiye renk ve canlılık kattığı söylenebilir. Porno filmlerin onlarca kategorisi ve çeşidi vardır. Bu yüzden ne izlendiği ve ne seçildiği önemlidir. Eğer şiddet, aşırılık içeren filmler tercih edilirse olumsuz etkileri olabilir.

Porno filmlerde kadının zevk vermesi gereken ve ne olursa olsun zevk alan bir şekilde gösterildiği çoğunlukla rastlanılan temadır. Abartılı erkek cinsel organları, çok düzgün kadın ve erkek vücutları, dakikalarca ve aralıksız süren penis ereksiyonu ve vajinaya giriş çıkışı, üst üste orgazm yaşayan kadınlar gibi görüntüler vardır. Bu görüntüleri izleyen çiftlerde şu durumların yaşanmaya başladığı görülür:

Erkeklerin penis boyu kaygısı yaşamasına

Çiftlerin birbirinden abartılı beklenti içine girmesine

Her iki tarafta da performans endişesine

Kıskançlık

Kıyaslamalar

Kendisinin ya da eşinin bedenini beğenmeme

ORGAZM YA DA BOŞALMA HEDEF OLMAKTAN ÇIKARILMALI

Çiftlerin yaşaması gereken birbirine yeterli zamanı ayırma, uygun ortamı sağlama ve birbirlerinin bedenlerine emek vermektir. Bedenlerini ve birbirlerini tanımayı bir eyleme dönüştürmeleri gerekir. Sonuçta orgazm ya da boşalma hedef olmaktan çıkarılmalı, sevişmeye ve zevk almaya odaklanılmalıdır. Çiftlerin erotik filmler izleyerek ilişkilerine fantezi katmaları doğal olabilir, doğru yayınlar izleyerek bilmediklerini görsel olarak öğrenme de gerçekleştirilebilirler ama bu durum yani porno izleyerek seks yapma sıradan bir durum haline gelmemelidir, cinsel ilişkinin ve birlikte yatakta vakit geçirmenin önüne geçmemelidir. Eşlerin birbirinden oradaki gerçek dışı ya da partnerinin kabul edemeyeceği şeyleri istemesine ve yapmayınca da kırılmasına, soğumasına sebep haline getirilmemelidir.

FANTEZİLER KİŞİYE ÖZGÜDÜR

Cinsel yaşam ve fanteziler kişiye özgüdür, nihayetinde bunları çift beraber belirlemeli ve geliştirmelidir. Çiftler, cinsel anlamda yetersiz ya da bilgisiz olduklarını düşünüyorlarsa ilk başvuracakları yer kesinlikle porno filmler olmamalıdır. Bunun yerine öncelikli başvuracakları yerler cinsel yaşam ansiklopedileri- kitapları, eğitici video ve yayınlar ya da cinsel terapistler olmalıdır. Cinsel bilgisizliğin yanı sıra yanlış edinilmiş bilgiler ve mitler de çiftlerin cinsel yaşamlarını olumsuz etkiler. Çiftler isteklerini, beklentilerini, ne istemediklerini, neyi nasıl istediklerini aralarında çok rahat konuşabilir ve birbirlerine gösterebilir hale gelmedirler. Çiftlerin orgazm yolu aslında bir öğrenme, alışma ve geliştirme sürecidir. Birbirlerinin bedenlerini öğrendikçe daha çok zevk alır, zevk aldıkça da zevk verir hale gelirler.

Özetle, eşlerin cinsel yaşamında porno, renk katan fantezilerinden biri olduğu sürece işlevseldir. İki taraf da izlemek istiyorsa ve rahatsızlık duyulmuyorsa ilişkiye katkı sağlar. Eğer çift beraber değil de izleyen tek bir taraf olursa, bu, çiftin cinsel yaşamını günden güne olumsuz etkilediği gibi tek başına izleyen tarafta da olumsuz bir döngü başlaması riski çok yüksektir.

Uzman Psikolog&Cinsel Terapist

Beril Pabuççuer Öztürk