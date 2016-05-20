İşte, sertleşme sorununun altında yatan nedenler!

Sertleşme sorununun görülme sıklığı yaşla birlikte artar ancak yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu değildir. Yaşlanmaya bağlı diğer sorunlar sıklığı artırır. Sıklık oranları coğrafi bölge, ırk, etnik köken, sosyo-ekonomik ve kültürel değişkenlere bağlı olarak farklılıklar gösterir. Sertleşme sorununun çok faktörlü yapısı tedavi yaklaşımının da multidisipliner olmasını gerektirir. Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin çoğu, organik bir neden olduğu düşünüldüğünden, en azından psikolojik bileşenlerin ön planda olabileceği akla getirilmediğinden, bir üroloğa gönderilir. Psikolojik nedenler ağırlıkta ise organik sebeplere dayandırarak çözüm aramak, işi oldukça zorlaştıracaktır.

PSİKOLOJİK NEDENLERE BAĞLI SERTLEŞME SORUNU

Kaygı - anksiyete: Erkeğin cinsel ilişki sürecinde performansı ile ilgili endişe duyması, erkekliği ile ilgili şüpheler içine girmesi ile kendini strese sokması, kendinde bilinçsiz kaygı yaratması halidir.

Depresyon: Sertleşme sorununda en çok görülen nedenlerden biridir. Bazen erkek duygularını inkar ederek depresyonda olmadığını söyleyebilir. Başka bir cinsel işlev bozukluğunun eşlik etmesi sertleşme sorununa zemin de hazırlayabilir.



Bilinçdışı cinsel çatışmalar: Cinsel konularla ilgili birçok şey olabilir. Çocukluğundan bu yana yetiştirilme tarzı, cinselliğe karşı aşırı tutucu ailelerden gelme, baskın anne karakterine saplanıp kalma, bilinçdışı vajina korkusu, kişinin inandığı mitler gibi birçok konu çatışmalara eşlik edebilir ve sertleşme sorunu olarak erkeğin karşısına çıkabilir.

ORGANİK NEDENLERE BAĞLI SERTLEŞME SORUNU

Sinir sistemi hastalıkları veya hasarları: Beyin-inme, tümör, travma, parkinson hastalığı, bunama, omurilik-travma, multipl skleroz, prostat veya rektum ameliyatları sayılabilir.



Dolaşım sistemi hastalıkları veya hasarları: Atardamarlar-damar sertliği, şeker hastalığı, hipertansiyon, baloncuk, toplardamar- venöz kaçaklar, venöz yetersizlikler ve ameliyatları, şiddetli kansızlık, orak hücreli anemi sayılabilir.



Endokrin sistem hastalıkları: Aşırı miktarda prolaktin salınması, testiküler rahatsızlıklar, hipofiz bezi kaynaklı salınımlar, tiroid bezine bağlı salınımların ayarsızlığı, böbreküstü bezi hastalığı gibi hormonlara bağlı nedenler sayılabilir.



İlaçlar: Reçeteli veya reçetesiz satılan birçok ilaç ereksiyonla ilgili sorunlara yol açabilir.



Madde - alkol kullanımı: Kişinin daha önce ya da hali hazırda kullandığı madde, sigara, alkol vb. kullanımının araştırılmasıdır.

Hastaların çoğunda sertleşme sorununa yol açan birden fazla faktör vardır. Sertleşme sorunu olan bir erkeğin değerlendirilmesindeki en önemli aşamayı detaylı bir tıbbi ve cinsel öykü alınması oluşturur. Öykü, gerçek cinsel sorunun ne olduğunu, cinsel isteğin bulunup bulunmadığını, sertleşme sorununun derecesini, fiziksel ve psikolojik faktörlerin etkileşimini açığa çıkarır. Cinsel öykü, gerçek sertleşme sorunu, cinsel arzu değişiklikleri ile orgazm ve boşalma sorunlarının ayırt edilmesi için kullanılır. Ayrıca hastanın partnerinden de bilgi alınması veri dosyasını güçlendirir. Hastada sertleşme sorunu için risk teşkil eden faktörleri araştırmaya yönelik tam bir tıbbi öykü de alınması değerlendirme sürecini tamamlar.

Tıbbi faktörler değerlendirilirken penis muayenesinin yanı sıra yukarıda belirtilen organik nedenlerin ortaya çıkarılması amacıyla kan, idrar vb. testler de yapılmalıdır.

Uzman Psikolog

Beril Papuççuer Öztürk