Erkeklerin kabusu sertleşme sorunu!

Hastada fiziksel ya da tıbbi bir sorun olmadığına dair bilgiler tam ise, hastalığın yani sertleşme sorununun tedavisi psikojenik olduğunu bilerek işe başlamak gerekir. Eğer psikojenik tedaviye fiziksel sorunlar da eşlik ediyorsa tedavi sentez bir şekilde sürdürülebilir.

Organik sertleşme sorunu tedavisinde bazı tedavi yöntemleri şu şekildedir:

Ağızdan Alınan ilaçlar: Ereksiyon oluşumunu ve sürdürülmesini sağlayan ağızdan kullanılan ilaçlar vardır. Etkilerini farklı yollarla göstermelerine rağmen temel mekanizma kan akımını arttırmaları ve boşalmasını geciktirmeleridir. Başarı düzeyleri değişkendir.

Vakum Ereksiyon Cihazı: Bu tip cihazlar penisin etrafında bir vakum oluşturarak mekanik yolla kan akımını artırır. Kan kuvernöz yapının içindeki boşluklara emilerek sertleşme sağlanır. Cihazın farklı şekilleri vardır. Amerika ve Avrupa'dan alınan veriler doğrultusunda, kullananların bu cihazı benimseme ve memnun kalma oranları ortalama yüzde 70 oranında olduğu söylenmektedir. Cihazı bırakma nedenleri arasında sabah ereksiyonu olarak da diyebileceğimiz penil tümesansın erken kaybı, penis ağrısı, boşalma esnasında ağrı ve uyumsuzluk sayılabilmektedir.

İntrakavernöz Enjeksiyon Tedavisi: Basit bir ifadeyle cinsel birleşmeden önce kişinin ince bir iğneyle şırınganın içindeki az miktardaki maddeyi penise enjekte etmesidir. Önerilen, enjeksiyonun 45 derecelik açıyla yapılmasıdır. En önemlisi doktor kontrolünde öğrenilmesi, pekiştirilmesi ve dışarda kullanıma hazır hale gelinmesidir.

Penis Protezleri: Genelde uzmanların ve doktorların son seçenek olarak sunduğu tedavi şeklidir. Çoğunlukla daha önce hemen hemen tüm tedavi yöntemlerini denemiş ve fayda göremeyen hastaların başvurduğu seçenek olarak değerlendirilir. Penise cerrahi işlem uygulanacağından ötürü, penisin doğal dolaşımı bozulacağından dolayı bu cihazlar yerleştirildikten sonra bir daha normal yolla ereksiyon olması çok zordur.

Damar Cerrahisi: Penis damarlarına yönelik cerrahi girişimdir. Bölgesel arteriyel veya venöz hastalığı bulunan genç erkeklere uygulanmaktadır. Ender de olsa görülebilir ve işin uzmanlarına yönlendirilmelidir.

Sertleşme sorunu fiziksel ya da fiziksel-psikolojik nedenlere bağlı olsun tedavi sonuçları genelde memnun edicidir. Sertleşme sorunlarının tedavisindeki en önemli aşama öncelikle endişe ve kaygıların giderilmesidir. Uzmanın hastaya sorunun nedenlerini, tedavi yöntemlerini ve etkilerinin ne şekilde olacağı ile ilgili mutlaka detaylı bilgi vermesi gerekir. İlgili kaynakları okuması, değerlendirmesi ve karar vermesi için zaman tanınmalıdır. Bu durum birlikte değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Psikolojik nedenlere bağlı bir durumsa doktorun, cinsel konuda da uzman psikoterapistle işbirliği yapması hastaya ve tedaviye fazlasıyla fayda sağlamaktadır.

İŞTE SERTLEŞME SORUNUN ALTINDA YATAN NEDENLER

Uzman Psikolog Beril Papuççuer Öztürk