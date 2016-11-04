Cinsel tacize karşı sessiz kalmayın!

“Cinsel istismar, bir erişkinin cinsel gereksinim ve isteklerini karşılamak için çocukları araç olarak kullanmasıdır.”

“Cinsel istismar ya da taciz, psiko-sosyal gelişimini tamamlamamış ve yaşı küçük olan bir çocuğun bir erişkin tarafından cinsel doyum için kullanılmasıdır.”

Tanımlar… Ne kadar acı! Cinsel istismar ile ilgili “Neler yapabiliriz?”den önce biraz genel hatlarıyla mercek altına alalım konuyu... Ben literatürü biraz aşıp yazımda cinsel istismar yerine cinsel taciz olarak kullanacağım; çünkü sanırım artık ‘istismar’ kelimesi fazla hafife alınmaya başladı. ‘Taciz’ yani diğerinin alanına ‘zorla’ girilmesidir. Şimdi size çocuk cinsel tacizi ile ilgili çok kısa genel bilgiler vermek istiyorum.

Cinsel taciz maalesef ortaya çıkandan çok daha sık karşılaşılan ve yıllarca süren bir durumdur. ‘Ortaya çıkandan’ diyorum; çünkü aileler kendilerine göre haklı nedenlerle gizli tutmayı seçmektedirler. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim; cinsel tacize her türlü sessiz kalmak hem hukuki hem de vicdani bir suçtur!

Vakaların sadece ve sadece % 15’inin bildirildiği düşünülmektedir. Tacizde bulunan kişilerin çoğunluğu erkeklerdir. Kimi uzmanlar tacizcilerin temel özelliğinin kurbanını ‘insan altı’ bir varlık olarak görmek olduğunu belirtmektedirler. Hatta tacizde bulunanların bir kısmının çocuğa yönelik davranışından, ‘çocuğun yarar göreceğine ve olay anında çocuğun eğlendiğine’ inandığı gözlenmiştir.

Boşanma, şiddet, alkol ve madde kullanımı olan ailelerde cinsel istismar/taciz daha sık görülmektedir. Çocuğun bakımıyla doğrudan ilgilenen babaların daha az istismar uyguladığı saptanmıştır.

CİNSEL TACİZDE RİSK FAKTÖRLERİ

Pedofilinin halk arasındaki adı sübyancılıktır. Sübyancı tarifi bazen halk arasında çok da kötü bir şey değilmiş gibi de bahsedildiği, algılandığı da görülmektedir.

Önemli olan nokta kesinlikle şudur ki:

“O daha çocuk, yanlış mı anladı, abartıyor, hayal mi kuruyor acaba vb ” denmemesi ve düşünülmemesidir. Her çocuk cinsel istismarı, tacizi hisseder, fark eder, bilir, anlar, anlatabilir, bir şekilde tarif edebilir!

Cinsel taciz sadece çocuğu ve ailesini ilgilendirmez, bu toplumsal bir sorundur. Cinsel tacize uğrayan kişi kaç yaşında olursa olsun etkilenir ancak bu bir çocuksa ve süreklilik arz ettiyse çocuk için ciddi bir travmadır. Maalesef aile içinde olması daha çok karşılaşılan bir durumdur.

Aile içinde bu risk faktörleri şu şekildedir;

Babanın alkolik olması, annenin sürekli hasta olması, annenin trajik ya da bir şekilde olmaması (terk etme, ölümü, annenin yatalak vs gibi durumları, kötü üvey anne, gece çalışan anneler), anne babanın ya da diğer büyüklerin sürekli olmak kaydıyla çocukla aynı odada kalmaları ve aynı yatakta yatmaları, aile içinde psikolojik bozukluğun olması, kız çocuğun ani fiziksel gelişimi ve dikkat çekmesi, aile bireylerinin herhangi birinin cinsel tacize uğramış olması, evdeki erkek yetişkinin iktidarsızlık problemi olması, psikotik durumların varlığı gibi nedenler öncelikli risk etmenleridir.

DİKKAT!

Cinsel istismara, tacize tanıklık edip sessiz kalmak, gerekli mercilere bildirmemek, çocuğu bu durumdan kurtarmamaya yönelik her türlü hareket o suça ortak olmaktır! Ayrıca hukuki olarak da suçtur!