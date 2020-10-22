Çocuklarda okul fobisi ve çözüm yolları

Ayrılık kaygısının altında yatan nedenlerden biride sosyalleşme endişesidir.

Okul fobisinin 3 temel nedeni

Ayrılık kaygısı ve genel olarak kaygı Ben merkezci çocuk Genetik etki

Okul fobisi olan çocukta;

İlgi ve enerji kaybı,

Genel mutsuzluk hali,

Sinirlilik,

İçe kapanık olma durumu,

Nedensiz ağlama,

Baş ve karın ağrılarından yakınma,

Mide bulantısı,

İştahsızlık,

Uykusuzluk,

Ödevlere ilgisizlik gözlenebilmektedir.

Okul fobisini neler tetikler?

Annenin çocuğun bireyselleşmesine izin vermemesi diğer bir ifadeyle anneninde çocuğa bağımlı olması söz konusu olabilir.

Ev içinde baskılı kaygılı ortamların olması,

Yeni bir kardeşin gelmesi,

Çocuğun bu süreci henüz anlayamamış olması,

Anne ve babanın çok kaygılı kişiler olması,

Aile içinde bir yakının kaybı ve hastalıklar gibi birçok faktör tetikleyici rolde olabilmektedir.

Peki, okul fobisi olan çocuğa nasıl yardımcı olabiliriz?

-Öncelikle çocuğun korkusunu anlamalıyız ve küçümsememeliyiz.

-İşe çocuğa okulu tanıtmakla başlayabiliriz. Okuldan korkan çocuk aslında okulu tanımadığı ve ne yapcağını bilmediği için korku duymaktadır. Çocuğa neden okula gidildiğini, öğretmenin kim olduğunu uygun bir dille anlatmamız gerekir. Bunun yanında çocuğun ilk kez tanışacağı sınıf, öğrenci, ders gibi terimlerin ne anlama geldiğini de açıklamalıyız.

-Çocuk okula gitmek istemediğinde mutlaka gitmesi ve dönmesi için ısrar etmeliyiz ve bu ısrarda kararlı olmalıyız. Bu kararlılığımız özellikle okula gitme zamanlarında yoğun olmalı ki çocuk farklı bir seçeneği olmadığını anlayabilsin.

-Çocukla okul korkusu hakkında konuşulmalıdır. Bu konuşma çocuğu küçümsemeden yapılmalıdır ve bu korkunun birçok çocuk tarafından yaşanabileceği mutlaka belirtilmelidir.

-Çocuktan öğrenmemiz gereken en önemli şey onu tam olarak neyin kaygılandırdığıdır. Bu soruyu mutlaka çocuğa yönelterek asıl kaygının neye karşı duyulduğunu öğrenmemiz gerekir.

-Çocuğun akranları ile iletişim kurmasına ve zaman geçirmesine yardımcı olarak alışma sürecine destek olmalıyız.

Bazı çocuklar tüm çözüm önerilerinin uygulanmasına rağmen uyum sürecinde zorlanabilirler. Bu tarz durumlarda mutlaka arkada yatan farklı bir sebep aranmalıdır ya da ebeveyn tutumlarında olabilecek hatalar düzeltilmelidir. Okul, öğretmen ve ebeveyn işbirliği dahilinde çocuğun okula uyumu hala sağlanamıyorsa sorun derinleşmeden çocuk için bir uzmandan mutlaka psikolojik destek alınmalıdır.