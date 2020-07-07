Cildinizi dışardan beslerken içerden beslemeyi de ihmal etmeyin

Tükettiğimiz besinler, ne kadar iç organ ve sistemlerimizin çalışması açısından oldukça önemliyse, cilt sağlığı açısından da o denli önemlidir. Bazı doğal gıdaları tüketmenin yanında cilde de uygulamak dışarıdan görülebilecek şekilde fark yaratmaktadır. Bu besinlerin başında da antioksidan, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin arı ürünlerinden olan propolis ve arı sütü gelmektedir.

Propolis; arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar propolisi kovanda sterilizasyonu sağlamak için kullanırlar. Propolis doğadaki en güçlü antioksidan özelliğe sahiptir. Bunun yanında; antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkileri de bulunmaktadır. Propolisin özüt yani damla formu hem tüketilebilir hem de cilt üzerine uygulanabilir. Yetişkinler en az %10 oranında propolis içeren bir damladan, günde en az 20 damla, çocuklar ise günde en az 10 damla tüketebilirler. Eğer cildinizde lekeler veya ince kırışıklıklar var ise, bu sorunları gidermek için cildinize de uygulayabilirsiniz. Temiz cilde gece yatmadan önce, suda çözünebilir özellikte olan propolis damladan, parmak uçlarınıza birer damla damlatarak masajla cilde hafif hafif yedirerek uygulayın. Bunu düzenli yaptığınızda bir süre sonra cildinizdeki lekelerin azalıp kaybolduğunu göreceksiniz. İnce kırışıklıklar varsa onların da zamanla azaldığını gözlemleyebilirsiniz.

Arı sütü, arıların kendi vücutlarından salgıladıkları, çok değerli bir arı ürünüdür. Arılar tarafından; kovanda yavru arıları ve kraliçe arıyı beslemek için kullanılır. Kovandaki işçi arılar yalnızca 45 gün yaşarken; hayatı boyunca arı sütü ile beslenen kraliçe arı 5-7 yıl arası yaşar. Diğer arılardan 2 kat daha fazla gelişir ve her gün kovana 2000 yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar. Kovanda sıradan bir arıyı kraliçe arıya dönüştüren ürün arı sütüdür. İnsanlar tükettiğinde de insanlar da benzer etkileri gösterir. Kovandan gelen bu şifa, hayat uzatıcı bir iksir gibidir. Gençlik ve zindeliğin doğal formülü arısütü, beslenmeye düzenli dahil edildiğinde, hayat kalitesini değiştiren sonuçlar yaratabilir.

Arı sütü, bileşiminde B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6), çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri içerir. Bunun yanında; başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA bileşenlerini de doğal olarak yüksek oranda içerir.

Bu çok faydalı bileşenler ile arı sütü; performans ve zindeliği arttırarak gün içerisinde daha enerjik hissetmeye yardımcıdır ve bağışıklığı destekleyici özellik göstermektedir. Arı sütü çocuklarda; büyüme, gelişme, bedensel ve zihinsel fonksiyonları destekler. Aynı zamanda iştah düzenleyici özellikte gösterir. Yetişkinlerde ise; kolajen sentezini arttırmaya yardımcı olur. Ayrıca kadınlarda yumurta, erkeklerde sperm kalitesi ve sayısını arttırıcı özelliğinden dolayı da infertilite (kısırlık) tedavisine destek olarak kullanılabilir.

Arı sütünün, cilt üzerindeki yaşlanmayı geciktirici etkileri tıbbi araştırmalara en fazla konu olmuş etkileridir. Arısütü düzenli tüketimde ciltle kollajen sentezini artırarak, cilt, saçlar, deri, kemikler, eklemler ve tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar. Arı sütü doğrudan taze olarak her sabah aç karnına yarım çay kaşığı tüketebilirsiniz. Arı sütünü ham bala karışmış olarak da her gün 1 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra, arısütü, propolis ve ham ballı bir karışımı haftada 2-3 kez cildinize ince bir tabaka halinde maske şeklinde uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi yüzünüzde yarım saat bırakın ve kurusun, sonra yıkayın. Böylece arısütünün kolajen sentezini artırıcı etkisinden yararlanırken, ham balın nem verici etkisi ve propolisin ciltteki ölü hücreleri ve toksinleri uzaklaştırıcı etkilerinden aynı anda yararlanabilirsiniz. Düzenli uyguladığınızda zamanla cildinizdeki parlaklık ve aydınlığı fark edeceksiniz.