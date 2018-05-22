Yaza merhaba partisinin bakım sponsoru Braun oldu

Çeşme Alaçatı’da gerçekleşen etkinlikte konuklar keskin ve hassas tıraş bıçakları ile dikkat çeken Braun Series 5 ve 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındıran Braun 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti ile tanıştı.

Etkinlik Anıl Altan, Gürbey İleri, Gökhan Alkan, Tuan Tunalı, Kenan Acar, Sinan Güleryüz, Uğur Kurul, Anıl Tiryaki, Ali Aksöz ve Burak Arslan gibi pek çok ünlüyü buluşturdu.

Son teknoloji ile tasarlanan kişisel bakım ürünlerini büyük yaza merhaba partisi öncesinde deneyimleyen konuklar stillerini Braun ile tamamladı.

Braun 9’u 1 arada Erkek Bakım Kiti, sakalınızı şekillendirirken, diğer fonksiyonları ile de stilinizi dilediğiniz gibi oluşturmanızda size her zaman destek sağlar. İki sabit tarak ile her seferinde hassas görünüm elde etmek için 2 mm’lik adımlarla 13 hassas uzunluk ayarı sağlar. Kitin içindeki vücut bakımı ek parçası ise, vücudunuzun tamamının görünümünü, güvenli ve doğru biçimde şekil vermenize imkân sağlar. Hassas tüy alma başlığı, kulak ve burun için özel olarak tasarlanmış tüy kesme aparatı ve ücretsiz Gillette Flexball sayesinde temiz kenarlar ve kıvrımlar elde ederek size özel bir görünüm yakalamanıza, vücudunuza ve hassas noktalara dilediğiniz gibi bakım ve şekillendirme yapmanıza yardımcı olur.

Skin-Sensitive Teknolojisi ile Braun Series 5 cilt konforunuz göz önüne alınarak tasarlanmıştır. AutoSense Motor sürekli olarak gücünü ayarlarken diğer yandan Comfort FlexHead tıraş başlığı büyükten küçüğe yüzünüzün tüm kıvrımlarında rahatça gezinerek cilt konforundan ödün vermez ve size en yakın tıraşı sunar.