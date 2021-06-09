Yaza girmeden vücudunuzu şekillendirin

Yaz döneminin yaklaşması ile daha iyi bir vücut görünümüne sahip olma isteği artıyor. Özellikle kadınlar tatilde, sahilde kıyafetlerin içinde kendini daha özgüvenli hissetmek için birtakım uygulamaları tercih ediyor.



Sık sık kilo alıp verme, doğum süreci geçirme ya da hormonal sorunlar nedeniyle göğüslerde deformasyonlar oluşabiliyor. Bu nedenlerden dolayı yaz dönemi öncesinde göğüs ameliyatları sıkça yapılıyor. Başvurulan işlemlere detaylıca bakacak olursak;



Küçük göğüslere veda edin



Küçük göğüslere meme büyültme işlemi ile veda edin. Özellikle doğum sonrası küçülen göğüsler için tercih edilen bir yöntemdir. İsteğe göre dikleştirme ameliyatı ile bir arada yapılabilir. Genel anestezi ile yapılan işlem yaklaşık 2 saat sürer. Bir gün hastane yatışından sonra dinlenme süreci evde devam eder. Bu süreçte kişi spordan ve ağır kaldırmadan uzak durmalıdır.



Büyük göğüsler sağlık sorununa yol açabilir



Büyük göğüsler görünümün yanında birçok sağlık sorununa da yol açabilir. Bel, omuz, boyun ve sırt ağrıların genellikle kadınlarda sebebi olmasından fazla büyük göğüslerdir. Yapılacak göğüs küçültme ameliyatı ile göğüsler kişinin vücudu ile orantılı şekilde küçültülür. Genel anestezi altında yapılan işlem sonrası kişiye cerrahi sutyen giydirilir. Ödem ve renk değişimlerin oluşması zaman içerisinde kendiliğinden geçer. Hasta kendi vücuduna uygun ölçüde göğüslere sahip olabilir.



Sarkan göğüsler hacim kazanıyor



Doğum ve emzirme sürecinden sonra göğüsler elastikiyetlerini kaybediyor. Elastikiyet kaybı ise göğüs sarkmasına yol açıyor. Göğüslere uygulanacak dikleştirme işlemi sayesinde bu sorun ortadan kaldırılabiliyor. Meme dikleştirme ameliyatı ile sarkan göğüsler yerini hacimli görünüme bırakıyor. Özellikle dekolteli kıyafetleri tercih eden kadınların arzu ettikleri görünümde göğüslere sahip olması özgüven açısından olumlu şekilde etkili oluyor.



Sıkı bir vücut herkesin hayali



Pandemi dönemiyle yaşanan hızlı kilo alıp verme sorunu çoğu kişide vücut şeklinin bozulmasına neden oldu. Fit görünen sıkı bir vücut herkesin hayali. Bunun için yapılan işlemler ise genellikle liposuction ile germe işlemleri oluyor. Bu yöntemler sayesinde sırt, karın, kalça ve bel bölgelerinde biriken fazla yağlar alınarak kişi daha şekilli bir görünüme kavuşuyor.



Birden fazla soruna kombine ameliyat yöntemi



Kişi birden fazla vücut bölgesinin görünümünden şikayet ediyorsa uygun olan yöntemler ile kombine ameliyatlar gerçekleştirilebiliyor. Sıklıkla tercih edilen kombine ameliyat ise meme küçültme ile dikleştirme ameliyatıdır. Bunun haricinde yağ alma ile germe işlemi bir arada uygulanabilir ve aynı cerrahi operasyonda birden fazla bölgede yağ alımı sağlanabilir. İki veya daha fazla işlemin bir arada yapılacağı uygulamalarda kişinin genel sağlık durumu kontrol edilmekte ve uygun hastalara bu uygulamalar yapılabilmektedir.