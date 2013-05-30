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Yaz tatiliniz Trump Towers'tan!

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Yaz tatiliniz Trump Towers'tan!
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Çekilişe katılın, cennet adalardan dilediğinizde harika bir tatile çıkın.

Trump Alışveriş Merkezi, 5 çifti dünyanın en güzel adalarına tatile gönderiyor, üstelik hepsi vizesiz! Haziran ayı sonuna kadar Trump’tan 50 TL’lik alışveriş yapın, çekilişe katılın; cennet adalardan dilediğinizde muhteşem bir tatile çıkın. Zanzibar, Maldivler, Phuket, Bali ya da Mauritious’tan birine trumplayın!

İstanbul’un kalbi Mecidiyeköy’de yer alan Trump Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini dünyanın en güzel adalarına tatile gönderiyor. Haziran ayı boyunca Trump Alışveriş Merkezi’nden 50 TL’lik alışveriş yapıp çekilişe katılanlar Zanzibar, Maldivler, Phuket, Bali ya da Mauritious’a gitme şansını yakalıyor. Çekilişe katılıp kazanan 5 çift, istedikleri bir tarihte bir hafta süreyle seçtiği adada muhteşem bir tatil yaşamaya hak kazanıyor.

www.trumpistanbul.com.tr

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