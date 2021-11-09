Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 eğitim yılı MEB takvimi

Yıl boyunca yoğun bir dönemin yaşanacağı 2021-2022 eğitim yılı takvimi merak ediliyor. Gözler geçtiğimiz yıl eylül ayında kapanan okulların kapanacağı tarihte... Şimdiden yaz tatili planları yapmak isteyen veliler ve öğrenciler, yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021-2022 eğitim yılı takvimi hakkında bilgiler...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.

2021- 2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.

17 Haziran 2022 cuma eğitim öğretim yılı sona erecek.