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Yaz Spaghettisi

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Yaz Spaghettisi
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Yaz Spagettisi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

MALZEMELER:

Hamur için;

  • 2 adet yumurta
  • 200 g un
  • Sosu için;
  • 1 adet avokado
  • 1 diş sarımsak
  • 1 su bardağı ıspanak
  • 1 çay bardağı ceviz
  • Yarım limon suyu
  • 6-7 dal fesleğen
  • Tuz
  • Karabiber
  • Üzerine parmesan

YAPILIŞI:

  • 2 yumurta ve un eklenir hamur hazırlanır.
  • Hazırlanan hamur minimum 20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakılır.
  • Sos için tüm malzemeler doğrayıcıya alınır çekilir.
  • Dinlenen hamur, hamur açma aparatıyla açılır.
  • Spagetti aparatıyla kesilir.
  • Ocakta kaynayan suda 2-3 dakika haşlanır.
  • Sosla makarna karıştırılır.

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