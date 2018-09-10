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Yaz Spaghettisi
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Yaz Spagettisi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
MALZEMELER:
Hamur için;
- 2 adet yumurta
- 200 g un
- Sosu için;
- 1 adet avokado
- 1 diş sarımsak
- 1 su bardağı ıspanak
- 1 çay bardağı ceviz
- Yarım limon suyu
- 6-7 dal fesleğen
- Tuz
- Karabiber
- Üzerine parmesan
YAPILIŞI:
- 2 yumurta ve un eklenir hamur hazırlanır.
- Hazırlanan hamur minimum 20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakılır.
- Sos için tüm malzemeler doğrayıcıya alınır çekilir.
- Dinlenen hamur, hamur açma aparatıyla açılır.
- Spagetti aparatıyla kesilir.
- Ocakta kaynayan suda 2-3 dakika haşlanır.
- Sosla makarna karıştırılır.
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