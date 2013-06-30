Yaz, Ozan Çolakoğlu ile daha keyifli geçecek

Her performansına enerjisini ve yaratıcılığını yansıtan başarılı aranjör ve DJ Ozan Çolakoğlu, Haziran ve Temmuz aylarında Kıbrıs, Bodrum, Sedef Adası, Çeşme, Erdek ve Alanya’da gerçekleştireceği performanslarıyla yaza damgasını vuruyor.



2012 yılında piyasaya çıkardığı “Ozan Çolakoğlu 01” albümü ile adından sıkça söz ettiren ve imza attığı projelerin müzikal olarak boyutunu değiştiren Ozan Çolakoğlu, 2013 yazında eğlence hayatının kalbini tutmaya devam ediyor.



Yazın gelişi ve tatil döneminin açılmasıyla birlikte, Ozan Çolakoğlu da performanslarına hız kesmeden ve temposunu artırarak devam ediyor. 28 Haziran’da Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek performanslar, Bodrum, Sedef Adası, Çeşme, Erdek ve Alanya ile devam edecek.

Ozan Çolakoğlu’nun Temmuz ayının ilk haftası piyasaya çıkacak olan, Ajda Pekkan ile hazırladığı yepyeni şarkısı “Ara Sıcak” ise listeleri yine altüst edecek. Sözleri Gülşen’e, müziği Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’na olan şarkı, yaz aylarına damgasını vuracak! Çarşamba akşamı Çeşme’de performans sergilediği mekanda hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısını ilk defa çalan Ozan Çolakoğlu, “Ara Sıcak” ile müzik severlerden tam not aldı.



Performanslarında, eğlence odaklı, kendi parçalarının yanı sıra dünya hitlerine de yer veren Ozan Çolakoğlu ile yaz daha keyifli geçecek.



Konser takvimi

28.06.2013 Cuma Gloria Kıbrıs

29.06.2013 Cumartesi Vittoria Bodrum

30.06.2013 Pazar Elio Sedef Sedef Adası

30.06.2013 Pazar Pasha Bodrum

03.07.2013 Çarşamba Kafe Pi Çeşme

05.07.2013 Cuma Kaya The Rock Erdek

06.07.2013 Cumartesi Crazy Bull Alanya