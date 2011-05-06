Yaz Okulu'nda Çocuklar Hiç Sıkılmayacak!

Anabilim Eğitim Kurumları, yaz döneminde çocukların farklı yaş grupları için hazırladığı yaz okulu için kayıtlara başladı. Anabilim Eğitim Kurumları, Haziran ve Temmuz aylarında iki farklı dönemde yaz okuluna öğrenci kayıtlarına başladı.

Eğlence ve Eğitim Bir Arada

Anabilim Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Yaz Okulu 2011; zengin içeriği, tecrübeli antrenörleri ve modern spor tesisleriyle çocuklara önemli bir alternatif sunuyor. Mind Lab, Keşif Küresi, Mad Science programlarıyla bilimin sihirli ve eğlenceli dünyasında yolculuğa çıkmak için Anabilim Yaz Okulu ideal bir program hazırladı.

Sporun Keyfi Bambaşka

Anabilim Yaz Okulu bilimin yanında spor alanında da zengin bir programa sahip. Yaz okulu kapsamında basketbol, tenis, voleybol ve yüzme sporları çocukların fiziksel gelişimleri için ihtiyaçları ölçüsünde hazırlanan programlardan oluşuyor. Ayrıca yaratıcı drama etkinlikleri de çocukların yaratıcılık ve oyunculuk yeteneğini geliştirmek için seçenekler bulunuyor.

İki Dönem için Kayıt Seçeneği

Anabilim Yaz Okulu farklı tarihlerde iki dönem olarak öğrenci kayıtlarını almaya başladı. Anabilim Yaz Okulu’nun ilk dönemi tarihi 20 Haziran - 08 Temmuz 2011, ikinci dönemi ise 11 Temmuz - 29 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için: www.anabilim.k12.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.