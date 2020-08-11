Yaz meyvesi karpuz ile harika bir aktivite

Duyusal etkinliklerin çocukların üzerindeki olumlu birçok etkisi vardır. Doğdukları ilk günden itibaren, çocuklar dünyayı duyuları ile keşfetmek için tasarlanırlar. Bu yüzden, bebekler ve küçük çocuklar her şeye dokunur, her şeyi ağızlarına götürür ve neden komik sesler çıkardıklarını deneyimlerler. Çocuğunuz bu yüzden başları dönene kadar daireler çizerek dönerler, düşerler, sonra ayağa kalkarlar ve tekrar yaparlar.

Malzemeler

Renkli jöle

Çekirdek

Yapılışı

Jöle tarifi kutusundaki yönergelere göre hazırlanır (İlk olarak yeşil renk hazırlanmalı).

Yuvarlak bir kabın ortasına kase ters biçimde konur.

Kaseyi koyduktan sonra kabın kalma kısmına yeşil jöle dökülür.

Dolapta donması beklenir.

Kırmızı renkli jöle hazırlanır.

Donan jöle alınır ve kase içinden çıkarılır.

Kalan boşluğa kırmızı jöle dökülür ve donması beklenir.

Jöle donduktan sonra ortadan ikiye kesilir ve karpuz dilimi oluşturulur.

Çekirdekler ile karpuz tamamlanır.

Not: Büyük yaş grubu için gösterilen sayı kadar çekirdek dizmesi istenerek sayı çalışması yapılabilir.

Kazanım

Duyusal keşif, çocuğun dünyayı bir bakıma inceleme, keşfetme, kategorize etme ve anlamlandırma yöntemidir ve onlara duyusal oyun için fırsatlar yaratmak da fayda sağlar. Farklı tür dokular, zevkler ve nesnelerle oynamak, çocuğunuzun dünya hakkında yeni konuşma yolları geliştirmesine yardımcı olur. Duyusal oyun; genellikle sıkma, dökme ve bağlama hareketlerini ve becerilerini kullanarak ve keşfederek ince motor becerileri kullanmayı ve geliştirmeyi içerir. Bu tür duyusal oyunlar; çocuklar için sakinleştiricidir, çünkü rahatsızlıklarını, huzursuzluklarını veya başka tür bir yıpratıcı durum olup olmadığını, kendi iç rahatsızlıklarını düzenlemelerine yardımcı olur.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.