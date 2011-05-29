Yaz için En Keyifli Aktiviteler

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Mutfak Sanatları Akademesi ile lezzetli etkinlikler...

Mutfak Sanatları Akademisi, Haziran ayında "Mutfak Workshop"larıyla geliyor. İspanyol mutfağının vazgeçilmezi Tapas ve MSA’da barbekü partisi ve çocuklar için küçük gurmeler workshopları var.

Uluslararası alanda geçerli profesyonel eğitim programlarının yanı sıra; hobi amaçlı birbirinden keyifli workshop’lar düzenleyen MSA’da, Haziran ayında mutfak meraklıları için eğlenceli workshop’lar dizisi başlıyor.

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Kıpkırmızı domatesler, taze fesleğen kokuları eşliğinde İtalyan mutfağıyla başlayan workshop’lar, İspanyol mutfağının vazgeçilmezi olan Tapas’la devam ediyor.

“Yaz bahçeleri barbeküsüz olmaz” diyenlerdenseniz, MSA sizi de düşünmüş. Mutfak Sanatları Akademisi’nin bahçesinde düzenlenecek olan Barbekü Partisi’nde, MSA şeflerinin özel menüleri, marinat ve et pişirme tekniklerini birebir yaparak öğrenebilirsiniz.

www.msa.tc

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